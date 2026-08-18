У Молдові фермери загрожують масштабними протестами через рішення щодо України: деталі

Молдовські фермери готуються до нових масштабних протестів, якщо уряд не перегляне умов пільгового залізничного транзиту українських вантажів. Асоціація "Сила фермерів" дала владі час до 21 серпня, попередивши про можливі масові акції.

Молдавські фермери. Фото: з відкритих джерел

Голова організації Олександр Слусар повідомив, що вже провів зустріч із прем'єр-міністром Василем Тофаном. Однією з головних тем стали побоювання аграріїв щодо надання Україні знижки на перевезення вантажів залізницею через територію Молдови.

Фермери побоюються, що зростання транзиту української продукції може створити проблеми для вітчизняних виробників та експортерів. В асоціації нагадують про ситуацію 2022-2023 років, коли організація потоків українських вантажів, за їхньою оцінкою, призвела до серйозних логістичних проблем та ускладнила експорт молдавської продукції.

"Сила фермерів" стверджує, що тоді сільгоспвиробники були змушені продавати свою продукцію значно нижче за собівартість. Тепер аграрії вимагають не допустити повторення такого сценарію.

Окрема вимога фермерів – надати можливість брати участь в обговоренні організації транзиту українських вантажів. На думку асоціації, рішення, які безпосередньо впливають на молдавський аграрний сектор, не повинні ухвалюватися без консультацій з виробниками.

При цьому конфлікт виходить за межі звичайної суперечки про тарифи. Для фермерів питання українського транзиту пов'язане із доступом до ринків, вартістю логістики та можливістю зберегти власний експорт.

Асоціація вже окреслила чіткий дедлайн – 21 серпня. Якщо уряд не надасть рішення, здатного задовольнити вимоги аграріїв, "Сила фермерів" обіцяє перейти до масштабних дій.

Тепер у молдавської влади залишається лічені часи, щоб не допустити нового конфлікту з аграрним сектором.

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