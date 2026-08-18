В Молдове фермеры угрожают масштабными протестами из-за решения по Украине: детали

Молдавские фермеры готовятся к новым масштабным протестам, если правительство не пересмотрит условия льготного железнодорожного транзита украинских грузов. Ассоциация "Сила фермеров" дала властям время до 21 августа, предупредив о возможных массовых акциях.

Молдавские фермеры. Фото: из открытых источников

Глава организации Александр Слусарь сообщил, что уже провел встречу с премьер-министром Василием Тофаном. Одной из главных тем стали опасения аграриев по поводу предоставления Украине скидки на перевозку грузов по железной дороге через территорию Молдовы.

Фермеры опасаются, что увеличение транзита украинской продукции может создать проблемы для отечественных производителей и экспортеров. В ассоциации напоминают о ситуации 2022-2023 годов, когда организация потоков украинских грузов, по их оценке, привела к серьезным логистическим проблемам и осложнила экспорт молдавской продукции.

"Сила фермеров" утверждает, что тогда сельхозпроизводители были вынуждены продавать свою продукцию значительно ниже себестоимости. Теперь аграрии требуют не допустить повторения подобного сценария.

Отдельное требование фермеров – предоставить им возможность участвовать в обсуждении организации транзита украинских грузов. По мнению ассоциации, решения, напрямую влияющие на молдавский аграрный сектор, не должны приниматься без консультаций с производителями.

При этом конфликт выходит за рамки обычного спора о тарифах. Для фермеров вопрос украинского транзита связан с доступом к рынкам, стоимостью логистики и возможностью сохранить собственный экспорт.

Ассоциация уже обозначила четкий дедлайн – 21 августа. Если правительство не представит решение, способное удовлетворить требования аграриев, "Сила фермеров" обещает перейти к масштабным протестным действиям.

Теперь у молдавских властей остается считанное время, чтобы не допустить нового конфликта с аграрным сектором.

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