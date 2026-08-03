У Міноборони зробили попередили: військовим із СЗЧ озвучено жорсткий ультиматум

Міністерство оборони України нагадало військовослужбовцям, які самовільно залишили частину, що до завершення програми спрощеного повернення на службу залишається трохи більше півтора місяця. Останній день подачі рапорту – 20 вересня 2026 року, після чого скористатися спеціальним механізмом буде неможливо.

СЗЧ в Україні. Фото: з відкритих джерел

У відомстві уточнили, що програма поширюється на військовослужбовців, у яких факт самовільного залишення частини (СЗЧ) було зафіксовано до 12 червня 2026 року. Вона діє для військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Головною перевагою програми є можливість самостійно вибрати нове місце служби. Для цього Міноборони сформувало перелік із понад 70 підрозділів, серед яких механізовані, десантні, штурмові, артилерійські, підрозділи безпілотних систем та інші частини, які потребують військовослужбовців різних спеціальностей.

Крім вибору підрозділу, військовослужбовець може вказати свій попередній досвід, військову спеціальність та бажаний напрямок служби. При цьому прибути дозволяється відразу в нову частину, минаючи військову службу правопорядку та резервні батальйони. Після зарахування відновлюються грошове забезпечення, продовольче постачання та інші види виплат.

Ще однією гарантією програми є заборона на переведення військовослужбовця до іншого підрозділу без його письмової згоди протягом шести місяців після повернення.

Подати рапорт можна трьома способами: через додаток "Армія", безпосередньо до обраної військової частини або через перший чи другий центри рекрутингу ЗСУ. У Міноборони зазначають, що кількість вакантних посад за окремими напрямками обмежена, тому рекомендують не відкладати оформлення документів протягом останніх тижнів дії програми.

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