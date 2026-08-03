В Минобороны сделали предупредили: военным с СЗЧ озвучен жесткий ультиматум

Министерство обороны Украины напомнило военнослужащим, самовольно оставившим часть, что до завершения программы упрощенного возвращения на службу остается чуть больше полутора месяцев. Последний день подачи рапорта – 20 сентября 2026 года, после чего воспользоваться специальным механизмом уже будет невозможно.

СЗЧ в Украине. Фото: из открытых источников

В ведомстве уточнили, что программа распространяется на военнослужащих, у которых факт самовольного оставления части (СЗЧ) был зафиксирован до 12 июня 2026 года. Она действует для военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта.

Главным преимуществом программы является возможность самостоятельно выбрать новое место службы. Для этого Минобороны сформировало перечень из более чем 70 подразделений, среди которых механизированные, десантные, штурмовые, артиллерийские, подразделения беспилотных систем и другие части, нуждающиеся в военнослужащих различных специальностей.

Кроме выбора подразделения, военнослужащий может указать свой предыдущий опыт, военную специальность и желаемое направление службы. При этом прибыть разрешается сразу в новую часть, минуя Военную службу правопорядка и резервные батальоны. После зачисления восстанавливаются денежное обеспечение, продовольственное снабжение и другие виды выплат.

Еще одной гарантией программы является запрет на перевод военнослужащего в другое подразделение без его письменного согласия в течение шести месяцев после возвращения.

Подать рапорт можно тремя способами: через приложение "Армия+", непосредственно в выбранную воинскую часть либо через первый или второй центры рекрутинга ВСУ. В Минобороны отмечают, что количество вакантных должностей по отдельным направлениям ограничено, поэтому рекомендуют не откладывать оформление документов на последние недели действия программы.

Читайте также на портале "Комментарии" — "Полтавский палий" заявил о СЗЧ и пригрозил поджечь ТЦК.



