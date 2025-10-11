У Міненерго зробили заяву про аварійні відключення світла

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Споживання електроенергії 11 жовтня залишається високим, аварійні відключення не застосовують, проте ситуація може змінитися. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє прес-служба Міненерго.
Вимкнення світла. Фото: із відкритих джерел
Зазначається, що ключовою причиною є утримання хмарної погоди на всій території України. Це обумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.
Крім того, на ранок 11 жовтня у всіх регіонах, що постраждали від обстрілів, аварійні відключення не застосовуються. Водночас, ситуація в енергосистемі може змінюватися, додали до Міненерго.
Зазначимо, у ніч на 11 жовтня війська РФ атакували ударними безпілотниками Одесу та Одеську область . Росіяни потрапили до об'єктів інфраструктури. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ДСНС.
У самій Одесі внаслідок влучень спалахнули пожежі енергетичної інфраструктури та 3-поверхової будівлі готельно-ресторанного комплексу. Рятувальники врятували двох людей. Від нічної атаки постраждала одна громадянська людина. Зокрема, травмовано 47-річну жінку, яку доправили до лікарні. Без електропостачання залишаються 44 населені пункти.
Читайте також на порталі "Коментарі" — мешканці понад третини областей України зазнали відключень світла через російські атаки восени. Чого чекати від російських обстрілів узимку? Наскільки Україна готова до нових атак? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.