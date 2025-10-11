В Минэнерго сделали заявление об аварийных отключениях света

Потребление электроэнергии 11 октября остается высоким, аварийные отключения не применяют, однако ситуация может измениться. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отключение света. Фото: из открытых источников

"Потребление электроэнергии остается высоким. По состоянию на 9:30 — оно было таким же, как в это время в прошлую субботу — 4 октября", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевая причина – содержание облачной погоды на всей территории Украины. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

"Учитывая погодные условия, сегодня сохраняется необходимость экономного энергопотребления. Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно с 16:00 до 22:00", — просят в ведомстве.

Кроме того, на утро 11 октября во всех пострадавших от обстрелов регионах аварийные отключения не применяются. В то же время, ситуация в энергосистеме может меняться, добавили в Минэнерго.

Отметим, в ночь на 11 октября войска РФ атаковали ударными беспилотниками Одессу и Одесскую область. Россияне попали в объекты инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС.

В самой Одессе в результате попаданий вспыхнули пожары энергетической инфраструктуры и 3-этажного здания гостинично-ресторанного комплекса. Спасатели спасли двух человек. От ночной атаки пострадал один гражданский человек. В частности, травмирована 47-летняя женщина, которую доставили в больницу. Без электроснабжения остаются 44 населенных пункта.

Читайте также на портале "Комментарии" — жители более трети областей Украины подверглись отключениям света из-за российских атак осенью. Чего ждать от российских обстрелов зимой? Насколько Украина готова к новым атакам? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.



