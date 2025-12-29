У Міненерго сказали, коли в Україні перестануть вимикати світло

Навіть якщо удари РФ по українських енергооб’єктах повністю припиняться, відразу відновити електромережу не вдасться.

В Україні діють графіки відключень світла. Фото: з відкритих джерел

За словами виконувача обов’язків міністра енергетики Артема Некрасова, на це знадобляться місяці. Загалом на кінець грудня зафіксовано понад 2 тисячі російських ударів по енергомережах та близько 440 атак по об'єктах енергетики. Про це керівник Міненерго розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine.

"Нещодавно робили розрахунки. Якщо зараз удари б припинились, то на відновлення енергосистеми піде два місяці", – сказав Некрасов.

Виконувач обов’язків міністра додав, за три місяці осені росіяни пошкодили 8000 МВт генерації. Станом на грудень було відновлено близько половини цієї потужності, однак, ворожі удари не припиняються.

"РФ атакує не тільки електростанції, а й електромережі, підстанції та газовидобувну інфраструктуру. На 26 грудня було дев'ять масованих ударів, кожні 10–15 днів", – розповів Артем Некрасов.

За його словами, за місяць росіяни руйнують у середньому по 60 трансформаторів.

Як повідомляв портал "Коментарі", графіки відключення електроенергії в Україні запроваджують не через дефіцит виробництва, а через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, завдані російськими обстрілами.

Зараз в країні задіяні всі доступні потужності з виробництва електроенергії, і система працює на максимально можливому рівні. Про це в ефірі телемарафону розповів виконувач обов’язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко. За його словами, показники генерації електроенергії залишаються високими, зважаючи на наявні ресурси.