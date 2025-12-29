logo_ukra

BTC/USD

87699

ETH/USD

2939.08

USD/UAH

42.22

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події У Міненерго сказали, коли в Україні перестануть вимикати світло
commentss НОВИНИ Всі новини

У Міненерго сказали, коли в Україні перестануть вимикати світло

У Міненерго наголошують, що РФ атакує не тільки електростанції, а й електромережі, підстанції та газовидобувну інфраструктуру

29 грудня 2025, 17:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Навіть якщо удари РФ по українських енергооб’єктах повністю припиняться, відразу відновити електромережу не вдасться. 

У Міненерго сказали, коли в Україні перестануть вимикати світло

В Україні діють графіки відключень світла. Фото: з відкритих джерел

За словами виконувача обов’язків міністра енергетики Артема Некрасова, на це знадобляться місяці. Загалом на кінець грудня зафіксовано понад 2 тисячі російських ударів по енергомережах та близько 440 атак по об'єктах енергетики. Про це керівник Міненерго розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine.

"Нещодавно робили розрахунки. Якщо зараз удари б припинились, то на відновлення енергосистеми піде два місяці", – сказав Некрасов.

Виконувач обов’язків міністра додав, за три місяці осені росіяни пошкодили 8000 МВт генерації. Станом на грудень було відновлено близько половини цієї потужності, однак, ворожі удари не припиняються.

"РФ атакує не тільки електростанції, а й електромережі, підстанції та газовидобувну інфраструктуру. На 26 грудня було дев'ять масованих ударів, кожні 10–15 днів", – розповів Артем Некрасов.

За його словами, за місяць росіяни руйнують у середньому по 60 трансформаторів.

Як повідомляв портал "Коментарі", графіки відключення електроенергії в Україні запроваджують не через дефіцит виробництва, а через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, завдані російськими обстрілами. 

Зараз в країні задіяні всі доступні потужності з виробництва електроенергії, і система працює на максимально можливому рівні. Про це в ефірі телемарафону розповів виконувач обов’язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко. За його словами, показники генерації електроенергії залишаються високими, зважаючи на наявні ресурси.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://forbes.ua/company/tse-ne-bulo-velikim-sekretom-vo-ministra-energetiki-artem-nekrasov-pro-mindichgeyt-8000-mvt-poshkodzhenoi-generatsii-y-golovnu-metu-rosii-na-tsyu-zimu-29122025-35156?utm_source=smm&utm_medium=tg
Теги:

Новини

Всі новини