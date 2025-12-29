В Минэнерго сказали, когда в Украине перестанут выключать свет

Даже если удары РФ по украинским энергообъектам полностью прекратятся, сразу восстановить электросеть не получится.

В Украине действуют графики отключения света. Фото: из открытых источников

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Артема Некрасова, на это уйдут месяцы. Всего на конец декабря зафиксировано более 2 тысяч российских ударов по энергосетям и около 440 атак по объектам энергетики. Об этом руководитель Минэнерго рассказал в интервью Forbes Ukraine.

"Недавно делали расчеты. Если бы сейчас удары прекратились, то на восстановление энергосистемы уйдет два месяца", — сказал Некрасов.

Исполняющий обязанности министра добавил, за три месяца осени россияне повредили 8000 МВт генерации. По состоянию на декабрь было восстановлено около половины этой мощности, однако вражеские удары не прекращаются.

"РФ атакует не только электростанции, но и электросети, подстанции и газодобывающую инфраструктуру. На 26 декабря было девять массированных ударов, каждые 10-15 дней", – рассказал Артем Некрасов.

По его словам, за месяц россияне разрушают в среднем по 60 трансформаторов.

Как сообщал портал "Комментарии", графики отключения электроэнергии в Украине вводятся не из-за дефицита производства, а из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры, нанесенных российскими обстрелами.

Сейчас в стране задействованы все доступные мощности по производству электроэнергии и система работает на максимально возможном уровне. Об этом в эфире телемарафона рассказал исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко. По его словам, показатели генерации электроэнергии остаются высокими ввиду имеющихся ресурсов.