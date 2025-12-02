Головна ялинка новорічних та різдвяних свят вже у Львові. Про це повідомили у Львівській міській ради.

У Львові встановлюють головну ялинку: хто її подарував місту

Цьогорічній новорічній красуні — 18 років, і вона сягає висоти 14 метрів.

"Дякуємо сімʼї Пашечко із села Сокільники за те, що виростили та подарували її Львову", – заначають у міськраді.

Відомо, що цьогоріч місту пишну красуню подарувало подружжя з Сокільників, дерево росло на подвір'ї родини Пашечко з 2007 року. Ялинку вирішили подарувати через те, що вона стала надто високою (сягнуло 14 м) й створювала ризики під час сильних вітрів.

Традиційно офіційне відкриття ялинки на площі перед Оперним театром відбудеться у переддень Дня Святого Миколая — цієї пʼятниці о 18:00.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні понад 15 ялинок претендували стати головною прикрасою різдвяних свят Львова. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Львівської міської ради

Перше звернення надійшло ще влітку, і фахівці ЛМР виїжджали на огляди дерев. Вибір роблять за кількома критеріями: крислатість, рівність стовбура, пишність та висота. Серед запропонованих локацій — Яворів, Зимна Вода, Заверешиця, Мшана, Сокільники, Піски, Городок, Рудно, Білогорща та чотири дерева зі Львова. Кожне дерево має свою історію. У міськраді наголошують, місто не витрачає коштів на ялинку: її традиційно дарують, а для встановлення використовують минулорічну ілюмінацію.