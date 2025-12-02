logo_ukra

BTC/USD

87235

ETH/USD

2825.93

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події У Львові встановлюють головну ялинку: хто її подарував місту
commentss НОВИНИ Всі новини

У Львові встановлюють головну ялинку: хто її подарував місту

У Львові вже встановлюють головну новорічну ялинку

2 грудня 2025, 15:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Головна ялинка новорічних та різдвяних свят вже у Львові. Про це повідомили у Львівській міській ради.

У Львові встановлюють головну ялинку: хто її подарував місту

У Львові встановлюють головну ялинку: хто її подарував місту

Цьогорічній новорічній красуні — 18 років, і вона сягає висоти 14 метрів.

"Дякуємо сімʼї Пашечко із села Сокільники за те, що виростили та подарували її Львову", – заначають у міськраді.

Відомо, що цьогоріч місту пишну красуню подарувало подружжя з Сокільників, дерево росло на подвір'ї родини Пашечко з 2007 року. Ялинку вирішили подарувати через те, що вона стала надто високою (сягнуло 14 м) й створювала ризики під час сильних вітрів.

Традиційно офіційне відкриття ялинки на площі перед Оперним театром відбудеться у переддень Дня Святого Миколая — цієї пʼятниці о 18:00.

У Львові встановлюють головну ялинку: хто її подарував місту - фото 2
У Львові встановлюють головну ялинку: хто її подарував місту - фото 2
У Львові встановлюють головну ялинку: хто її подарував місту - фото 2
У Львові встановлюють головну ялинку: хто її подарував місту - фото 2
У Львові встановлюють головну ялинку: хто її подарував місту - фото 2
У Львові встановлюють головну ялинку: хто її подарував місту - фото 2
У Львові встановлюють головну ялинку: хто її подарував місту - фото 2
                                                                                                                                                                  

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні понад 15 ялинок претендували стати головною прикрасою різдвяних свят Львова. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Львівської міської ради

Перше звернення надійшло ще влітку, і фахівці ЛМР виїжджали на огляди дерев. Вибір роблять за кількома критеріями: крислатість, рівність стовбура, пишність та висота. Серед запропонованих локацій — Яворів, Зимна Вода, Заверешиця, Мшана, Сокільники, Піски, Городок, Рудно, Білогорща та чотири дерева зі Львова. Кожне дерево має свою історію. У міськраді наголошують, місто не витрачає коштів на ялинку: її традиційно дарують, а для встановлення використовують минулорічну ілюмінацію.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини