Во Львове устанавливают главную елку: кто ее подарил городу
НОВОСТИ

Во Львове устанавливают главную елку: кто ее подарил городу

Во Львове уже устанавливают главную новогоднюю елку

2 декабря 2025, 15:14
Автор:
Недилько Ксения

Главная елка новогодних и рождественских праздников уже во Львове. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Нынешней новогодней красавице — 18 лет, и она достигает высоты 14 метров.

"Благодарим семью Пашечко из села Сокольники за то, что вырастили и подарили ее Львову", – отмечают в горсовете.

Известно, что в этом году городу пышную красавицу подарили супруги из Сокольников, дерево росло во дворе семьи Пашечко с 2007 года. Елку решили подарить из-за того, что она стала слишком высокой (до 14 м) и создавала риски во время сильных ветров.

Традиционно официальное открытие елки на площади перед Оперным театром состоится в канун Дня Святого Николая — в эту пятницу в 18:00.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что в Украине более 15 елок претендовали стать главным украшением рождественских праздников Львова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского городского совета

Первое обращение поступило еще летом, и специалисты ЛГС выезжали на осмотр деревьев. Выбор делают по нескольким критериям: широкополость, ровность ствола, пышность и высота. Среди предложенных локаций — Яворов, Зимняя Вода, Заверешица, Мшана, Сокольники, Пески, Городок, Рудно, Белогорща и четыре дерева из Львова. Каждое дерево имеет свою историю. В горсовете отмечают, что город не тратит средств на елку: ее традиционно дарят, а для установки используют прошлогоднюю иллюминацию.



