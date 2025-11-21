logo_ukra

У Львові обирають живу ялинку, яка прикрасить центральну площу
commentss НОВИНИ Всі новини

У Львові обирають живу ялинку, яка прикрасить центральну площу

Місту пропонують різні варіанти, які прикрасять Львів на різдвяні свята

21 листопада 2025, 11:11
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Україні понад 15 ялинок претендують стати головною прикрасою різдвяних свят Львова. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Львівської міської ради.

Перше звернення надійшло ще влітку, і фахівці ЛМР уже виїжджають на огляди дерев. Вибір роблять за кількома критеріями: крислатість, рівність стовбура, пишність та висота.

Серед запропонованих локацій — Яворів, Зимна Вода, Заверешиця, Мшана, Сокільники, Піски, Городок, Рудно, Білогорща та чотири дерева зі Львова. Кожне дерево має свою історію.

У міськраді наголошують, місто не витрачає коштів на ялинку: її традиційно дарують, а для встановлення використовують минулорічну ілюмінацію.

Урочисте відкриття заплановане на 5 грудня — у переддень Дня Святого Миколая.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на станції "Історичний музей" у Харківському метрополітені технічні фахівці Центрального парку прикрасили гірляндами та іграшками ялинку й будиночок Миколая, підключили ілюмінацію. Оздоблення станцій метро – традиція, що народилася в Харкові в умовах війни.

Робітники Центрального парку та метрополітену працюють ночами, використовуючи декор, що до війни прикрашав харківські алеї. Наступна станція, де з'являться різдвяні візерунки – "Університет". Цього року планується оздобити зимовим декором 5 станцій підземки.

"Ці ліхтарики і прикраси — наш подарунок місту. Вони створюють атмосферу справжньої чарівної казки для всіх харків’ян. Ми даруємо один одному гарний настрій і тепло, доводячи, що світло, тепло і віра у диво завжди перемагають темряву та зло", – зазначають у Центральному парку.



