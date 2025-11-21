В Украине более 15 елок претендуют стать главным украшением рождественских праздников Львова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского городского совета.

Во Львове выбирают живую елку, которая украсит центральную площадь

Первое обращение поступило еще летом, и специалисты ЛГС уже выезжают на осмотр деревьев. Выбор делают по нескольким критериям: широкополость, ровность ствола, пышность и высота.

Среди предложенных локаций — Яворов, Зимняя Вода, Заверешица, Мшана, Сокольники, Пески, Городок, Рудно, Белогорща и четыре дерева из Львова. Каждое дерево имеет свою историю.

В горсовете отмечают , что город не тратит средств на елку: ее традиционно дарят, а для установки используют прошлогоднюю иллюминацию.

Торжественное открытие запланировано на 5 декабря — в канун Дня Святого Николая.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на станции "Исторический музей" в Харьковском метрополитене технические специалисты Центрального парка украсили гирляндами и игрушками елку и домик Николая, подключили иллюминацию. Украшение станций метро – традиция, родившаяся в Харькове в условиях войны.

Рабочие Центрального парка и метрополитена работают по ночам, используя декор, который до войны украшал харьковские аллеи. Следующая станция, где появятся рождественские узоры – "Университет". В этом году планируется украсить зимним декором 5 станций подземки.

"Эти фонарики и украшения — наш подарок городу. Они создают атмосферу настоящей волшебной сказки для всех харьковчан. Мы дарим друг другу хорошее настроение и тепло, доказывая, что свет, тепло и вера в чудо всегда побеждают тьму и зло", — отмечают в Центральном парке.