У листі Зеленського точно є один момент, який Путіна зацікавить

Відкритий лист Володимира Зеленського Володимиру Путіну написано добре, але 99 відсотків цього послання проходить за категорією "метати бісер перед свинями". Путіну все це чуже, незрозуміло та нецікаво. Проте є там єдиний пасаж, який таки здатний його зацікавити. Про це розповів журналіст-оглядач, блогер Іван Яковина.

Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Процитую: "Але й вам доведеться набагато активніше боротися за власне існування – не Росії, а ваше особисте. І це не загроза від мене чи України. Це факти української історії, які вам добре відомі: коли Росія втомлюється, відбуваються зміни". Оце Путін точно сприйме як загрозу вбити його, якщо він відмовиться від зустрічі. Застереження щодо "фактів історії" він вважатиме дипломатичним фіговим листом", – зазначив журналіст.

Він не виключає, що, щоб уникнути ризику, Путін навіть скоротить програму своїх появ на публіці. У такій ситуації господар Кремля погодитись на зустріч не тільки не захоче, а й не зможе – зроблені під тиском поступки Путін вважає крайнім виявом слабкості та лоховства. Це виключено.

"І ось тут важливо, чи приготував Зеленський щось дуже серйозне у разі путінської відмови від зустрічі? Тобто теоретично для досягнення педагогічного ефекту все має бути так: Київ пропонує зустріч, Москва відмовляє, і Київ відразу ж завдає удару такої сили, що Москва моментально шкодує, що не погодилася", – зазначив Іван Яковина.

Він продовжує, якщо ж удару не піде, тоді зміст написання цього листа втрачається. Є сумніви, що в офісі Зеленського ще хтось сподівається обдурити Путіна і витягнути його на переговори одним проникливим листом.

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