У листі Зеленського точно є один момент, який Путіна зацікавить

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Кравцев Сергей
Відкритий лист Володимира Зеленського Володимиру Путіну написано добре, але 99 відсотків цього послання проходить за категорією "метати бісер перед свинями". Путіну все це чуже, незрозуміло та нецікаво. Проте є там єдиний пасаж, який таки здатний його зацікавити. Про це розповів журналіст-оглядач, блогер Іван Яковина.
Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Він не виключає, що, щоб уникнути ризику, Путін навіть скоротить програму своїх появ на публіці. У такій ситуації господар Кремля погодитись на зустріч не тільки не захоче, а й не зможе – зроблені під тиском поступки Путін вважає крайнім виявом слабкості та лоховства. Це виключено.
Він продовжує, якщо ж удару не піде, тоді зміст написання цього листа втрачається. Є сумніви, що в офісі Зеленського ще хтось сподівається обдурити Путіна і витягнути його на переговори одним проникливим листом.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський звернувся з відкритим листом до російського диктатора Володимира Путіна, який оприлюднив на офіційному ресурсі Офісу президента України. У документі глава української держави наголосив на суттєвій зміні ставлення українського суспільства до російського лідера за роки його перебування при владі.