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У листі Зеленського точно є один момент, який Путіна зацікавить

Путін доведеться ще більше боятися за своє життя

5 червня 2026, 09:10
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Кравцев Сергей

Відкритий лист Володимира Зеленського Володимиру Путіну написано добре, але 99 відсотків цього послання проходить за категорією "метати бісер перед свинями". Путіну все це чуже, незрозуміло та нецікаво. Проте є там єдиний пасаж, який таки здатний його зацікавити. Про це розповів журналіст-оглядач, блогер Іван Яковина.

У листі Зеленського точно є один момент, який Путіна зацікавить

Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Процитую: "Але й вам доведеться набагато активніше боротися за власне існування – не Росії, а ваше особисте. І це не загроза від мене чи України. Це факти української історії, які вам добре відомі: коли Росія втомлюється, відбуваються зміни". Оце Путін точно сприйме як загрозу вбити його, якщо він відмовиться від зустрічі. Застереження щодо "фактів історії" він вважатиме дипломатичним фіговим листом", – зазначив журналіст.

Він не виключає, що, щоб уникнути ризику, Путін навіть скоротить програму своїх появ на публіці. У такій ситуації господар Кремля погодитись на зустріч не тільки не захоче, а й не зможе – зроблені під тиском поступки Путін вважає крайнім виявом слабкості та лоховства. Це виключено.

"І ось тут важливо, чи приготував Зеленський щось дуже серйозне у разі путінської відмови від зустрічі? Тобто теоретично для досягнення педагогічного ефекту все має бути так: Київ пропонує зустріч, Москва відмовляє, і Київ відразу ж завдає удару такої сили, що Москва моментально шкодує, що не погодилася", – зазначив Іван Яковина.

Він продовжує, якщо ж удару не піде, тоді зміст написання цього листа втрачається. Є сумніви, що в офісі Зеленського ще хтось сподівається обдурити Путіна і витягнути його на переговори одним проникливим листом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський звернувся з відкритим листом до російського диктатора Володимира Путіна, який оприлюднив на офіційному ресурсі Офісу президента України. У документі глава української держави наголосив на суттєвій зміні ставлення українського суспільства до російського лідера за роки його перебування при владі.




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