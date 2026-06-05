В письме Зеленского точно есть один момент, который Путина заинтересует

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Кравцев Сергей
Открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину написано хорошо, но 99 процентов этого послания проходит по категории "метать бисер перед свиньями". Путину все это чуждо, непонятно и неинтересно. Однако есть там единственный пассаж, который все-таки способен его заинтересовать. Об этом рассказал журналист-обозреватель, блогер Иван Яковина.
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Он не исключает, что во избежание риска Путин даже сократит программу своих появлений на публике. В такой ситуации хозяин Кремля согласиться на встречу не только не захочет, но и не сможет – сделанные под давлением уступки Путин считает крайним проявлением слабости и лоховства. Это исключено.
Он продолжает, если же удара не последует, то тогда смысл написания этого письма теряется. Есть сомнения, что в офисе Зеленского кто-то еще надеется образумить Путина и вытащить его на переговоры одним проникновенным письмом.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к российскому диктатору Владимиру Путину, которое было обнародовано на официальном ресурсе Офиса президента Украины. В документе глава украинского государства отметил существенное изменение отношения украинского общества к российскому лидеру за годы его пребывания у власти.