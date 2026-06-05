В письме Зеленского точно есть один момент, который Путина заинтересует

Открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину написано хорошо, но 99 процентов этого послания проходит по категории "метать бисер перед свиньями". Путину все это чуждо, непонятно и неинтересно. Однако есть там единственный пассаж, который все-таки способен его заинтересовать. Об этом рассказал журналист-обозреватель, блогер Иван Яковина.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Процитирую: "Но и вам придётся гораздо активнее бороться за собственное существование – не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или от Украины. Это факты российской истории, которые вам хорошо известны: когда Россия устаёт, происходят перемены". Вот это Путин точно воспримет как угрозу убить его, если он откажется от встречи. Оговорку насчет "фактов истории" он сочтет дипломатическим фиговым листом", – отметил журналист.

Он не исключает, что во избежание риска Путин даже сократит программу своих появлений на публике. В такой ситуации хозяин Кремля согласиться на встречу не только не захочет, но и не сможет – сделанные под давлением уступки Путин считает крайним проявлением слабости и лоховства. Это исключено.

"И вот тут важно, приготовил ли Зеленский что-то очень серьезное на случай путинского отказа от встречи? То есть теоретически, для достижения педагогического эффекта, все должно быть так: Киев предлагает встречу, Москва отказывает, и Киев сразу же наносит удар такой силы, что Москва моментально сожалеет, что не согласилась", – отметил Иван Яковина.

Он продолжает, если же удара не последует, то тогда смысл написания этого письма теряется. Есть сомнения, что в офисе Зеленского кто-то еще надеется образумить Путина и вытащить его на переговоры одним проникновенным письмом.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к российскому диктатору Владимиру Путину, которое было обнародовано на официальном ресурсе Офиса президента Украины. В документе глава украинского государства отметил существенное изменение отношения украинского общества к российскому лидеру за годы его пребывания у власти.



