У КМВА сказали, коли Київ повернеться до графіків відключень світла
У КМВА сказали, коли Київ повернеться до графіків відключень світла

Якщо столиця повернеться до графіків відключень, то вони будуть досить жорсткими

27 січня 2026, 20:06
Київ невдовзі зможе повернутися до відключень світла за графіками. Однак, вони  будуть досить жорсткими.

У КМВА сказали, коли Київ повернеться до графіків відключень світла

У Києві тривають аварійні відключення світла. Фото: з відкритих джерел

Водночас, усе залежить від нових російських ударів по енергосистемі. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця КМВА Катерина Поп.

"Стосовно відновлення планових графіків електроенергії, ми найближчим часом до них повернемось. Тільки вони будуть досить жорсткими. Ми чекаємо цього з дня на день", — зазначила вона.

Речниця КМВА також наголосила, що стабілізація ситуації зі світлом залежить від титанічної праці енергетиків, які працюють за межами можливого, аби відновити електропостачання столиці.

"Проте, як ви бачите, погодні умови взагалі не сприяють цій роботі. Тому поки що жодних планів стосовно чіткої дати відновлення ми говорити не можемо. Тим більше ворог може знову атакувати системи забезпечення киян", — додала Поп.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Київській міській державній адміністрації прокоментували повідомлення ЗМІ про те, що у столиці нібито поки не відновлюватимуть гаряче водопостачання. КМДА наголошує, що зараз для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води.

Вивільнену теплову потужність спрямовують на відновлення теплопостачання. Адже за низької температури повітря повторно запустити систему технічно дуже складно. Особливо це актуально в умовах, коли систему доводиться запускати не вперше, як у частині житлового фонду Деснянського району. 

Разом з тим у КМДА наголосили, що обмеження постачання гарячої води стосується не всього Києва, а лише будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання. Це вимушений і тимчасовий крок, необхідний для ліквідації наслідків ворожих атак, відновлення тепла в оселях і подальшої стабілізації роботи енергосистеми. 



