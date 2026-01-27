В КГВА сказали, когда Киев вернется к графикам отключения света

Киев скоро сможет вернуться к отключениям света по графикам. Однако они будут достаточно жесткими.

В Киеве продолжаются аварийные отключения света. Фото: из открытых источников

В то же время все зависит от новых российских ударов по энергосистеме. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп.

"Что касается возобновления плановых графиков электроэнергии, мы в ближайшее время к ним вернемся. Только они будут достаточно жесткими. Мы ждем этого со дня на день", — отметила она.

Представитель КГВА также отметила, что стабилизация ситуации со светом зависит от титанического труда энергетиков, работающих за пределами возможного, чтобы возобновить электроснабжение столицы.

"Однако, как вы видите, погодные условия вообще не способствуют этой работе. Поэтому пока никаких планов по четкой дате восстановления мы говорить не можем. Тем более враг может снова атаковать системы обеспечения киевлян", — добавила Поп.

Как сообщал портал "Комментарии", в Киевской городской государственной администрации прокомментировали сообщения СМИ о том, что в столице вроде бы пока не будут восстанавливать горячее водоснабжение. КГГА отмечает, что сейчас для возобновления услуги централизованного отопления в части жилых домов временно ограничены поставки горячей воды.

Высвободившуюся тепловую мощность направляют на восстановление теплоснабжения. Ведь при низкой температуре воздуха повторно запустить систему технически очень сложно. Особенно это актуально в условиях, когда систему приходится запускать не в первый раз, как в части жилого фонда Деснянского района.

Вместе с тем в КГГА отметили, что ограничение поставок горячей воды касается не всего Киева, а только домов, где это технически необходимо для возобновления теплоснабжения. Это вынужденный и временный шаг, необходимый для ликвидации последствий вражеских атак, восстановления тепла в домах и последующей стабилизации работы энергосистемы.