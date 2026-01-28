У Києві запроваджують тимчасові графіки відключень світла: що важливо знати

Із опівночі 29 січня у Києві запроваджують тимчасові графіки відключень світла. Вони будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.

У Києві діятимуть тимчасові графіки відключень світла. Фото: з відкритих джерел

Для кожного будинку буде свій графік. Про це повідомила компанія ДТЕК.

"Енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри шалений дефіцит електрики в столиці, ми вводимо графіки з тим обсягом світла, який маємо", — йдеться у заяві.

Енергетики наголосили, що ці графіки ніяк не прив'язані до черг, до яких звикли мешканці столиці (1.1, 1.2, 2.1, тощо). Їх можна буде подивитись в чат-боті та на сайті ДТЕК. У компанії попереджають, що через перевантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Попереду холоди, і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень. І навпаки, якщо ситуація в енергетиці стабілізується, то ми повернемось до звичних графіків з чергами", — йдеться у повідомленні.

Тимчасові графіки відключень у перші кілька днів будуть допрацьовуватись в процесі.

"Тому наперед перепрошуємо за можливі неточності. Ми запускаємо графіки так швидко, як тільки можемо, щоб у киян з’явилася хоч невелика опора для планування свого дня", — додали у ДТЕК.

Як повідомляв портал "Коментарі", в Україні розпочинається програма "СвітлоДім", якою передбачено виділення коштів на придбання генераторів та іншого енергообладнання для багатоквартирних будинків.

За словами прем’єр-міністра Юлії Свириденко, державна допомога становитиме від 100 до 300 тисяч грн. Отримати гроші зможуть ОCББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності. Кошти можна використати на придбання генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергетичного обладнання.