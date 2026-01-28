В Киеве вводятся временные графики отключений света: что важно знать

С полуночи 29 января в Киеве вводятся временные графики отключений света. Они будут неравномерны в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы.

В Киеве будут действовать временные графики отключения света. Фото: из открытых источников

Для каждого дома будет свой график. Об этом сообщила компания ДТЭК.

"Энергетикам удалось сделать невозможное. Несмотря на яростный дефицит электричества в столице, мы вводим графики с тем объемом света, который есть", — говорится в заявлении.

Энергетики подчеркнули, что эти графики никак не привязаны к очередям, к которым привыкли жители столицы (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.). Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте ДТЭК. В компании предупреждают, что из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Впереди холода, и, к сожалению, остается риск новых обстрелов. Поэтому в случае ухудшения ситуации столица вернется к экстренным отключениям. И наоборот, если ситуация в энергетике стабилизируется, то вернемся к привычным графикам с очередями", — говорится в сообщении.

Временные графики отключений в первые несколько дней будут дорабатываться в процессе.

"Поэтому заранее извиняемся за возможные неточности. Мы запускаем графики так быстро, как можем, чтобы у киевлян появилась хоть небольшая опора для планирования своего дня", — добавили в ДТЭК.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине начинается программа "СветДом", предусматривающая выделение средств на приобретение генераторов и другого энергооборудования для многоквартирных домов.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, государственная помощь будет составлять от 100 до 300 тысяч гривен. Получить деньги смогут ОCББ, жилищные и обслуживающие кооперативы, управляющие многоквартирных домов любой формы собственности. Средства можно использовать для приобретения генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергетического оборудования.