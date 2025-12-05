У Києві відкрили головну новорічну ялинку: скільки іграшок пішло на 16-метрове дерево

У Києві напередодні Дня Святого Миколая відкрили головну ялинку, що розміщена, як в попередні роки, на Софійській площі.

Ялинка на Софійській площі. Фото: з відкритих джерел

Як і торік, дерево штучне. Висота ялинки – 16 метрів, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Вкотре, навіть в умовах війни, за традицією встановили та прикрасили її в серці столиці. Бо у наших дітей має бути свято, мають бути моменти радості. Потрібні позитивні емоції і дорослим", — написав мер у соцмережах.

Тематика цьогорічної ялинки натхненна фресками Софії Київської. Прикрасили дерево 4,5 тисячами іграшок та підсвітили теплою гірляндою.

"Новорічне дерево робить площу символічним місцем сили, світла й тихого зимового свята. Перш за все, дякуємо нашим захисникам та захисницям за те, що маємо можливість відчувати атмосферу свята і сподіватися на дива. Шануємо відвагу та подвиг кожного військового! І робимо все для допомоги і підтримки воїнів", — зазначив Кличко.

У КМДА раніше обіцяли також влаштувати невелику ковзанку біля головної ялинки столиці та розмістити на площі кілька будиночків для продажу кондитерських виробів та гарячих напоїв. Організаторів зобов'язали дотримуватися режиму обмеження використання електричної енергії та заходів безпеки.

Як повідомляв портал "Коментарі", до Львова головну новорічну ялинку міста привезли 2 грудня. Живому дереву 18 років, воно сягає висоти 14 метрів. Подарувала ялинку місту родина Пашечко із села Сокільники. Дерево росло на подвір'ї сім’ї з 2007 року. Ялинку вирішили подарувати через те, що вона стала надто високою й створювала ризики під час сильних вітрів.

У міськраді Львова наголошують, місто не витрачає коштів на ялинку: її традиційно дарують, а для прикрашання використовують минулорічну ілюмінацію.