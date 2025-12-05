logo

В Киеве открыли главную новогоднюю елку: сколько игрушек пошло на 16-метровое дерево
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве открыли главную новогоднюю елку: сколько игрушек пошло на 16-метровое дерево

Главную елку Киева украсили 4,5 тысячами игрушек и подсветили теплой гирляндой

5 декабря 2025, 18:17
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Киеве в канун Дня Святого Николая открыли главную елку, расположенную, как в предыдущие годы, на Софийской площади.

В Киеве открыли главную новогоднюю елку: сколько игрушек пошло на 16-метровое дерево

Елка на Софийской площади. Фото: из открытых источников

Как и в прошлом году, дерево искусственное. Высота елки – 16 метров, сообщил городской голова Виталий Кличко.

"В очередной раз, даже в условиях войны, по традиции установили и украсили ее в сердце столицы. У наших детей должен быть праздник, должны быть моменты радости. Нужны положительные эмоции и взрослым", – написал мэр в соцсетях.

Тематика елки вдохновлена фресками Софии Киевской. Украсили дерево 4,5 тысяч игрушек и подсветили теплой гирляндой.

"Новогоднее дерево делает площадь символическим местом силы, света и тихого зимнего праздника. Прежде всего, благодарим наших защитников и защитниц за то, что имеем возможность чувствовать атмосферу праздника и надеяться на чудеса. Уважаем отвагу и подвиг каждого военного! И делаем все для помощи и поддержки воинов", – отметил Кличко.

В КГГА ранее обещали также устроить небольшой каток возле главной елки столицы и разместить на площади несколько домиков для продажи кондитерских изделий и горячих напитков. Организаторы обязали соблюдать режим ограничения использования электрической энергии и мер безопасности.

Как сообщал портал "Комментарии", во Львов главную новогоднюю елку города привезли 2 декабря. Живому дереву 18 лет, оно достигает высоты 14 метров. Подарила елку городу семья Пашечко из села Сокольники. Дерево росло во дворе семьи с 2007 года. Елку решили подарить из-за того, что она стала слишком высокой и создавала риски во время сильных ветров.

В горсовете Львова отмечают, что город не тратит средств на елку: ее традиционно дарят, а для украшения используют прошлогоднюю иллюминацию.



Источник: https://t.me/KyivCityOfficial/16152
