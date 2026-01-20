Через сильні морози та кризову ситуацію в енергосистемі України урядом було прийнято рішення про функціонування мобільних кухонь. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко за результатами спільної наради із профільними міністрами, де обговорили стан інфраструктури та визначили конкретні кроки, які вже реалізовуються для стабільної роботи соціальної сфери.

У Києві та інших містах видаватимуть безкоштовну гарячу їжу: що відомо

"Щоб люди мали можливість отримати гарячу їжу, ДСНС розгортає мобільні кухні. У Києві вже працює 41 така кухня, ще 40 — у резерві та можуть бути задіяні за потреби.

Готуємо рішення про додаткове фінансування з резервного фонду Державного бюджету, щоб забезпечити гарячим харчуванням вразливі категорії населення, зокрема в столиці", – наголосила прем’єрка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Києві шкільні канікули продовжили до 1 лютого, але є ті батьки, кому немає з ким лишити дітей, тому для таких родин створено спеціальні класи на базі шкіл з резервним живленням.

"Безпека дітей — пріоритет. Через ситуацію в енергетиці частина закладів освіти працює дистанційно або тимчасово призупинила навчання. У Києві всі школи, крім дитячих садків, перебувають на канікулах до 1 лютого. Доручила МОН забезпечити контроль за дотриманням безумовного збереження заробітної плати педагогічним працівникам на період вимушених канікул. Для дітей, яких батьки не можуть залишити вдома, повинні працювати спеціальні класи з резервним живленням. Уже зараз в Києві відкрито 284 такі класи — там тепло, є світло і можливість безпечно провести день", – наголосила Свириденко.