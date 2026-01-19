У Києві шкільні канікули продовжили до 1 лютого, але є ті батьки, кому немає з ким лишити дітей, тому для таких родин створено спеціальні класи на базі шкіл з резервним живленням.

У школах канікули до 1 лютого: що робити тим, кому ні з ким лишити дітей

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко за результатом наради з профільними міністрами, де обговорили стан інфраструктури та визначили конкретні кроки, які вже реалізовуються для стабільної роботи соціальної сфери.

"Безпека дітей — пріоритет. Через ситуацію в енергетиці частина закладів освіти працює дистанційно або тимчасово призупинила навчання. У Києві всі школи, крім дитячих садків, перебувають на канікулах до 1 лютого. Доручила МОН забезпечити контроль за дотриманням безумовного збереження заробітної плати педагогічним працівникам на період вимушених канікул. Для дітей, яких батьки не можуть залишити вдома, повинні працювати спеціальні класи з резервним живленням. Уже зараз в Києві відкрито 284 такі класи — там тепло, є світло і можливість безпечно провести день", – наголосила Свириденко.

