В школах каникулы до 1 февраля: что делать тем, кому не с кем оставить детей

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам совещания с профильными министрами, где обсудили состояние инфраструктуры и определили конкретные шаги, уже реализуемые для стабильной работы социальной сферы.

"Безопасность детей – приоритет. Из-за ситуации в энергетике часть учебных заведений работает дистанционно или временно приостановила обучение. В Киеве все школы кроме детских садов находятся на каникулах до 1 февраля. Поручила МОН обеспечить контроль соблюдения безусловного сохранения заработной платы педагогическим работникам на период вынужденных каникул. Для детей, которых родители не могут оставить дома, должны работать специальные классы с резервным питанием. Уже сейчас в Киеве открыто 284 таких класса – там тепло, есть свет и возможность безопасно провести день ", – подчеркнула Свириденко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на совещании с главами райгосадминистраций столицы мэр Киева Виталий Кличко еще раз акцентировал на поручении по уборке от снега и льда дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон, балансовых территорий заведений и предприятий.

"Дало время до сегодняшнего вечера исправить ситуацию! Иначе буду обращаться к Президенту, который назначает глав районов (без согласования с мэром), принять кадровые меры. Поскольку мэр города, по "прекрасному" закону, не может даже выговор вынести главе района...", — подчеркнул мэр столицы. Тем временем глава КГВА Тимур Ткаченко не смог промолчать и отреагировал на публикацию Кличко.