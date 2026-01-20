logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Киеве и других городах будут выдавать бесплатную горячую еду: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве и других городах будут выдавать бесплатную горячую еду: что известно

Свириденко сообщила об обеспечении уязвимых групп населения горячим питанием

20 января 2026, 11:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Из-за сильных морозов и кризисной ситуации в энергосистеме Украины правительством было принято решение о функционировании мобильных кухонь. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам совместного совещания с профильными министрами, где обсудили состояние инфраструктуры и определили конкретные шаги, уже реализуемые для стабильной работы социальной сферы.

В Киеве и других городах будут выдавать бесплатную горячую еду: что известно

В Киеве и других городах будут выдавать бесплатную горячую еду: что известно

"Чтобы люди имели возможность получить горячую еду, ГСЧС разворачивает мобильные кухни. В Киеве уже работает 41 кухня, еще 40 — в резерве и могут быть задействованы при необходимости.

Готовим решение о дополнительном финансировании из резервного фонда Государственного бюджета, чтобы обеспечить горячим питанием уязвимые категории населения, в частности, в столице", – подчеркнула премьер.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве школьные каникулы продлили до 1 февраля, но есть те родители, кому не с кем оставить детей, поэтому для таких семей созданы специальные классы на базе школ с резервным питанием.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Безопасность детей — приоритет. Из-за ситуации в энергетике часть учебных заведений работает дистанционно или временно приостановила обучение. В Киеве все школы кроме детских садов находятся на каникулах до 1 февраля. Поручила МОН обеспечить контроль соблюдения безусловного сохранения заработной платы педагогическим работникам на период вынужденных каникул. Для детей, которых родители не могут оставить на дому, должны работать специальные классы с резервным питанием. Уже сейчас в Киеве открыто 284 таких класса — там тепло, есть свет и возможность безопасно провести день", — подчеркнула Свириденко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости