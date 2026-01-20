Из-за сильных морозов и кризисной ситуации в энергосистеме Украины правительством было принято решение о функционировании мобильных кухонь. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам совместного совещания с профильными министрами, где обсудили состояние инфраструктуры и определили конкретные шаги, уже реализуемые для стабильной работы социальной сферы.

В Киеве и других городах будут выдавать бесплатную горячую еду: что известно

"Чтобы люди имели возможность получить горячую еду, ГСЧС разворачивает мобильные кухни. В Киеве уже работает 41 кухня, еще 40 — в резерве и могут быть задействованы при необходимости.

Готовим решение о дополнительном финансировании из резервного фонда Государственного бюджета, чтобы обеспечить горячим питанием уязвимые категории населения, в частности, в столице", – подчеркнула премьер.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве школьные каникулы продлили до 1 февраля, но есть те родители, кому не с кем оставить детей, поэтому для таких семей созданы специальные классы на базе школ с резервным питанием.

"Безопасность детей — приоритет. Из-за ситуации в энергетике часть учебных заведений работает дистанционно или временно приостановила обучение. В Киеве все школы кроме детских садов находятся на каникулах до 1 февраля. Поручила МОН обеспечить контроль соблюдения безусловного сохранения заработной платы педагогическим работникам на период вынужденных каникул. Для детей, которых родители не могут оставить на дому, должны работать специальные классы с резервным питанием. Уже сейчас в Киеве открыто 284 таких класса — там тепло, есть свет и возможность безопасно провести день", — подчеркнула Свириденко.