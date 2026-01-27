logo_ukra

У Києві без світла залишаються понад 700 тисяч споживачів
НОВИНИ

У Києві без світла залишаються понад 700 тисяч споживачів

Очільник Міненерго Денис Шмигаль назвав головне завдання для енергетиків

27 січня 2026, 22:37
Перший віцепрем’єр-міністр – міністра енергетики Денис Шмигаль провів чергове засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області.

У столиці тривають аварійні відключення світла. Фото: з відкритих джерел

За його словами, зараз у столиці без електропостачання залишаються 710 тисяч споживачів. Головне завдання енергетиків на цей час — вийти на прогнозовані погодинні графіки відключень. Для цього держава надала всю необхідну допомогу столиці.

"Водночас маємо відверто визнати, що енергосистема пошкоджена нерівномірно, тому перші тижні, поки йде відновлення, графіки в різних енерговузлах можуть різнитись. Це залежатиме від пропускної здатності мереж конкретного району", — зазначив Шмигаль. 

За словами міністра, у столиці вже практично завершені роботи з верифікації наявних когенераційних установок. Фахівці продовжують роботу над системними рішеннями щодо спрощення процедур підключення когенерації та будівництва нових ліній. 

“Пріоритет — забезпечити стабільну роботу когенераційних установок та максимальний відпуск електроенергії в мережу. Це дозволить частково покривати потреби споживачів і посилити енергетичну стійкість столиці”, — додав Шмигаль.

Як повідомляв портал "Коментарі", Київ невдовзі зможе повернутися до відключень світла за графіками. Однак, вони  будуть досить жорсткими. Водночас, усе залежить від нових російських ударів по енергосистемі. Про це розповіла речниця КМВА Катерина Поп.

Речниця КМВА також наголосила, що стабілізація ситуації зі світлом залежить від титанічної праці енергетиків, які працюють за межами можливого, аби відновити електропостачання столиці.



Джерело: https://t.me/energyofukraine/5983
