В Киеве без света остаются более 700 тысяч потребителей
В Киеве без света остаются более 700 тысяч потребителей

Глава Минэнерго Денис Шмигаль назвал главную задачу для энергетиков

27 января 2026, 22:37
Маламура Сергій

Первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль провел очередное заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области.

В Киеве без света остаются более 700 тысяч потребителей

В столице продолжаются аварийные отключения света. Фото: из открытых источников

По его словам, сейчас в столице без электроснабжения остаются 710 тысяч потребителей. Главная задача энергетиков на это время – выйти на прогнозируемые почасовые графики отключений. Для этого государство предоставило всю необходимую помощь столице.

"В то же время должны откровенно признать, что энергосистема повреждена неравномерно, поэтому первые недели, пока идет восстановление, графики в разных энергоузлах могут отличаться. Это будет зависеть от пропускной способности сетей конкретного района", – отметил Шмигаль.

По словам министра, в столице уже практически завершены работы по верификации имеющихся когенерационных установок. Специалисты продолжают работу над системными решениями по упрощению процедуры подключения когенерации и строительства новых линий.

"Приоритет – обеспечить стабильную работу когенерационных установок и максимальный отпуск электроэнергии в сеть. Это позволит частично покрывать потребности потребителей и усилить энергетическую устойчивость столицы", – добавил Шмигаль.

Как сообщал портал "Комментарии", Киев вскоре сможет вернуться к отключениям света по графику. Однако они будут достаточно жесткими. В то же время все зависит от новых российских ударов по энергосистеме. Об этом рассказала пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп.

Представитель КГВА также отметила, что стабилизация ситуации со светом зависит от титанического труда энергетиков, работающих за пределами возможного, чтобы возобновить электроснабжение столицы.



Источник: https://t.me/energyofukraine/5983
