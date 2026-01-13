У Ірану та Росії можуть виникнути серйозні проблеми з тіньовими флотами

Ризикована політика Дональда Трампа щодо санкціонованих венесуельських нафтових танкерів у Північній Атлантиці, незалежно від долі самих судів, має привернути увагу світової спільноти до слабких місць у системі міжнародних санкцій. Про це пише The Telegraph, аналізуючи дії США та їхніх союзників.

Тіньовий флот РФ. Фото: з відкритих джерел

За операціями Вашингтона, які підтримує Королівський флот Великобританії, стоїть глибший конфлікт – боротьба за контроль над так званими тіньовими флотами. Йдеться про суди, які перевозять нафту та нафтопродукти з Росії, Венесуели та інших режимів, які перебувають під західними санкціями.

Як приклад наводиться затримання США російського танкера Bella-1. У Вашингтоні операцію називають частиною широкої кампанії проти незаконного постачання нафти, доходи від яких використовуються для фінансування ворожих держав.

На думку The Telegraph, цей епізод має стати тривожним сигналом для Лондона.

Упродовж десятиліть Лондонський Сіті залишався світовим центром морських послуг – від суднового брокерства та страхування до фінансів та юридичного супроводу. Через Велику Британію проходить близько чверті глобальних доходів від суднового брокерства, а англійське право є стандартом для контрактів у сфері судноплавства та страхування. Така роль дає не лише вплив, а й серйозну відповідальність, наголошує видання.

У той же час, саме ця інфраструктура, хай і ненавмисно, зробила Британію зручним каналом для обслуговування тіньових флотів. У 2025 році Лондон ввів санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу", а також сотень суден, пов'язаних із російськими схемами експорту нафти. Британським страховикам і брокерам заборонили брати участь в угодах вище за встановлену цінову стелю.

The Telegraph визнає ці заходи проявом лідерства, проте вказує, що прогалини зберігаються. Випадок із захопленим США танкером Marinera показав, що досвідчені гравці продовжують оминати обмеження, змінюючи прапори, перереєструючи судна та підробляючи документи. Такі схеми, зазначає видання, підривають верховенство права на море і фактично зводять нанівець ефективність санкцій, дозволяючи фінансувати деструктивні та екстремістські мережі на Заході.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США почали полювання на "тіньовий флот": як це зачепить РФ.



