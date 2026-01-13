У Ирана и России могут возникнуть серьезные проблемы с теневыми флотами

Рискованная политика Дональда Трампа в отношении санкционированных венесуэльских нефтяных танкеров в Северной Атлантике, независимо от судьбы самих судов, должна привлечь внимание мирового сообщества к слабым местам в системе международных санкций. Об этом пишет The Telegraph, анализируя действия США и их союзников.

Теневой флот РФ. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что за операциями Вашингтона, которые поддерживает Королевский флот Великобритании, стоит более глубокий конфликт – борьба за контроль над так называемыми теневыми флотами. Речь идет о судах, перевозящих нефть и нефтепродукты из России, Венесуэлы и других режимов, находящихся под западными санкциями.

В качестве примера приводится задержание США российского танкера Bella-1. В Вашингтоне операцию называют частью широкой кампании против незаконных поставок нефти, доходы от которых используются для финансирования враждебных государств.

По мнению The Telegraph, этот эпизод должен стать тревожным сигналом для Лондона.

На протяжении десятилетий Лондонский Сити оставался мировым центром морских услуг – от судового брокерства и страхования до финансов и юридического сопровождения. Через Великобританию проходит около четверти глобальных доходов от судового брокерства, а английское право является стандартом для контрактов в сфере судоходства и страхования. Такая роль дает не только влияние, но и серьезную ответственность, подчеркивает издание.

В то же время именно эта инфраструктура, пусть и непреднамеренно, сделала Британию удобным каналом для обслуживания теневых флотов. В 2025 году Лондон ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла", а также сотен судов, связанных с российскими схемами экспорта нефти. Британским страховщикам и брокерам запретили участвовать в сделках выше установленного ценового потолка.

The Telegraph признает эти меры проявлением лидерства, однако указывает, что пробелы сохраняются. Случай с захваченным США танкером Marinera показал, что опытные игроки продолжают обходить ограничения, меняя флаги, перерегистрируя суда и подделывая документы. Такие схемы, отмечает издание, подрывают верховенство права на море и фактически сводят на нет эффективность санкций, позволяя финансировать деструктивные и экстремистские сети на Западе.

