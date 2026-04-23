Головна Новини Суспільство події У Харківському ОТЦК пояснили, чому вилучають смартфони у мобілізованих
У Харківському ОТЦК пояснили, чому вилучають смартфони у мобілізованих

«Ми не можемо гарантувати безпеку»: у ТЦК назвали причини обмеження використання мобільного зв'язку

23 квітня 2026, 21:24
Недилько Ксения








У територіальних центрах комплектування (ТЦК) діє сувора заборона на використання мобільних телефонів військовозобов'язаними. Таке рішення обумовлене необхідністю захисту особового складу та самих мобілізованих від можливих ракетних чи артилерійських атак з боку окупантів. Про це в інтерв'ю виданню "Накипіло" розповів заступник керівника Харківського обласного ТЦК Микола Шарий.

У Харківському ОТЦК пояснили, чому вилучають смартфони у мобілізованих

Фото: колаж порталу "Коментарі"

За словами посадовця, будь-які пункти збору чи приміщення ТЦК є об'єктами з підвищеною загрозою обстрілів, тому цифрова гігієна стає питанням виживання. Військові не можуть дозволити собі ризикувати через випадкове чи навмисне передавання координат розташування.

"Ми не можемо гарантувати того, що громадянин, який має в руках мобільний телефон, не скине точку локації і через 2-3 години по цьому місцю противник не нанесе удар", — наголосив Микола Шарий.

Він підкреслив, що такі заходи є вимушеними і спрямовані виключно на унеможливлення витоку даних, які ворог може використати для коригування вогню по місцях скупчення людей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Львові стався резонансний інцидент за участю представників територіального центру комплектування. Унаслідок конфлікту у дворі житлового будинку під колесами автомобіля опинилася жінка.

Як повідомляють "Коментарі", про це інформують місцеві пабліки.

Інцидент стався на вулиці Пороховій. За попередньою інформацією очевидців, постраждала є матір’ю чоловіка, якого в цей момент намагалися мобілізувати або затримати працівники ТЦК. Конфлікт виник під час виїзду автомобіля з території двору.



