В Харьковском ОТЦК объяснили, почему изымают смартфоны у мобилизованных



















В территориальных центрах комплектования (ТЦК) действует строгий запрет на использование мобильных телефонов военнообязанных. Такое решение обусловлено необходимостью защиты личного состава и мобилизованных от возможных ракетных или артиллерийских атак со стороны оккупантов. Об этом в интервью изданию "Накипело" рассказал заместитель руководителя Харьковского областного ТЦК Николай Шарий.

По словам чиновника, какие-либо пункты сбора или помещения ТЦК являются объектами с повышенной угрозой обстрелов, поэтому цифровая гигиена становится вопросом выживания. Военные не могут позволить себе рисковать из-за случайной или преднамеренной передачи координат местоположения.

"Мы не можем гарантировать того, что гражданин, имеющий в руках мобильный телефон, не сбросит точку локации и через 2-3 часа по этому месту противник не нанесет удар", — подчеркнул Николай Шарий.

Он подчеркнул, что такие меры вынужденные и направлены исключительно на предотвращение утечки данных, которые враг может использовать для корректировки огня по местам скопления людей.

