Главная Новости Общество события В Харьковском ОТЦК объяснили, почему изымают смартфоны у мобилизованных
В Харьковском ОТЦК объяснили, почему изымают смартфоны у мобилизованных

«Мы не можем обеспечить безопасность»: в ТЦК назвали причины ограничения использования мобильной связи

23 апреля 2026, 21:24
Недилько Ксения








В территориальных центрах комплектования (ТЦК) действует строгий запрет на использование мобильных телефонов военнообязанных. Такое решение обусловлено необходимостью защиты личного состава и мобилизованных от возможных ракетных или артиллерийских атак со стороны оккупантов. Об этом в интервью изданию "Накипело" рассказал заместитель руководителя Харьковского областного ТЦК Николай Шарий.

В Харьковском ОТЦК объяснили, почему изымают смартфоны у мобилизованных

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По словам чиновника, какие-либо пункты сбора или помещения ТЦК являются объектами с повышенной угрозой обстрелов, поэтому цифровая гигиена становится вопросом выживания. Военные не могут позволить себе рисковать из-за случайной или преднамеренной передачи координат местоположения.

"Мы не можем гарантировать того, что гражданин, имеющий в руках мобильный телефон, не сбросит точку локации и через 2-3 часа по этому месту противник не нанесет удар", — подчеркнул Николай Шарий.

Он подчеркнул, что такие меры вынужденные и направлены исключительно на предотвращение утечки данных, которые враг может использовать для корректировки огня по местам скопления людей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во Львове произошел резонансный инцидент с участием представителей территориального центра комплектования. В результате конфликта во дворе жилого дома под колесами автомобиля оказалась женщина.

Как сообщают "Комментарии", об этом информируют местные паблики.

Инцидент произошел на улице Пороховой. По предварительной информации очевидцев, пострадавшая является матерью мужчины, которого в этот момент пытались мобилизовать или задержать работники ТЦК. Конфликт возник при выезде автомобиля с территории двора.



