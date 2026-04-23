У Львові авто ТЦК збило жінку: постраждала — мати мобілізованого (ВІДЕО)

Проніна Анна
У Львові стався резонансний інцидент за участю представників територіального центру комплектування. Унаслідок конфлікту у дворі житлового будинку під колесами автомобіля опинилася жінка.
У Львові представники ТЦК наїхали на матір щойно мобілізованого, у неї ймовірно перелом ніг
Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Телеграм-канал БАЙРАКТАР NEWS.
Інцидент стався на вулиці Пороховій. За попередньою інформацією очевидців, постраждала є матір’ю чоловіка, якого в цей момент намагалися мобілізувати або затримати працівники ТЦК.
Конфлікт виник під час виїзду автомобіля з території двору.
За словами свідків, жінка намагалася перешкодити виїзду транспортного засобу та власноруч зачинити ворота.
Однак водій не зупинився і продовжив рух. У результаті жінка опинилася під колесами автомобіля.
Попередньо повідомляється про можливі серйозні травми, зокрема переломи ніг.
На місце події викликали медиків, а також слідчо-оперативну групу поліції.
Правоохоронці почали фіксацію обставин інциденту та опитування свідків.
Наразі триває збір доказів, зокрема аналіз відеозаписів із місця події.
Офіційних коментарів щодо стану постраждалої поки що немає.
Слідчо-оперативна група повинна визначити ступінь тяжкості травм жінки та з’ясувати, чи були порушення з боку водія.
Також перевіряється, чи дії учасників події містять ознаки кримінального правопорушення.
Львівський обласний ТЦК та СП підтверджує ДТП за участі жінки, мами мобілізованого, щоправда працівники ТЦК називають потерпілу його дружиною:
Читайте також в "Коментарях", що у Волинській області розгорівся скандал після появи в мережі відео, на якому чоловік бореться з представником територіального центру комплектування на даху приватного будинку.