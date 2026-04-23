У Львові авто ТЦК збило жінку: постраждала — мати мобілізованого (ВІДЕО)



















У Львові стався резонансний інцидент за участю представників територіального центру комплектування. Унаслідок конфлікту у дворі житлового будинку під колесами автомобіля опинилася жінка.

У Львові представники ТЦК наїхали на матір щойно мобілізованого, у неї ймовірно перелом ніг

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Телеграм-канал БАЙРАКТАР NEWS.

Що сталося

Інцидент стався на вулиці Пороховій. За попередньою інформацією очевидців, постраждала є матір’ю чоловіка, якого в цей момент намагалися мобілізувати або затримати працівники ТЦК.

Конфлікт виник під час виїзду автомобіля з території двору.

Спроба зупинити авто

За словами свідків, жінка намагалася перешкодити виїзду транспортного засобу та власноруч зачинити ворота.

Однак водій не зупинився і продовжив рух. У результаті жінка опинилася під колесами автомобіля.

Попередньо повідомляється про можливі серйозні травми, зокрема переломи ніг.

Реакція служб

На місце події викликали медиків, а також слідчо-оперативну групу поліції.

Правоохоронці почали фіксацію обставин інциденту та опитування свідків.

Що відомо зараз

Наразі триває збір доказів, зокрема аналіз відеозаписів із місця події.

Офіційних коментарів щодо стану постраждалої поки що немає.

Що мають встановити слідчі

Слідчо-оперативна група повинна визначити ступінь тяжкості травм жінки та з’ясувати, чи були порушення з боку водія.

Також перевіряється, чи дії учасників події містять ознаки кримінального правопорушення.

Львівський обласний ТЦК та СП підтверджує ДТП за участі жінки, мами мобілізованого, щоправда працівники ТЦК називають потерпілу його дружиною:

"У зв’язку із суспільним резонансом та подальшими спробами інформаційних маніпуляцій навколо відео, на якому зафіксовано перешкоджання мобілізаційним заходам з боку жінки, Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки інформує громадськість і медіа: Сьогодні у Львові, на вулиці Порохова, військовослужбовці одного з районних ТЦК та СП міста спільно з представниками поліції здійснювали заходи оповіщення військовозобов’язаних громадян. Близько 12:30 один із чоловіків відмовився пред’явити документи та почав чинити опір. Згодом було встановлено причину такої поведінки – громадянин перебував у розшуку як порушник військового обліку. Під час спроби перевірки його військово-облікових документів на місці події з’явилася його дружина, яка спровокувала конфлікт. Згодом вона намагалася закрити ворота двору, щоб перешкодити виїзду службового автомобіля. Відео, поширене в соціальних мережах, підтверджує, що дорожньо-транспортна пригода за участю жінки та службового автомобіля сталася з вини пішохода. Остаточну правову оцінку діям усіх учасників інциденту нададуть правоохоронні органи. Порушника військового обліку було доставлено до приміщення ТЦК та СП. Наразі він проходить військово-лікарську комісію, за результатами якої буде ухвалено рішення щодо подальшого виконання ним обов’язків громадянина", – йдеться в офіційному коментарі.

Читайте також в "Коментарях", що у Волинській області розгорівся скандал після появи в мережі відео, на якому чоловік бореться з представником територіального центру комплектування на даху приватного будинку.