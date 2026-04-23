Во Львове авто ТЦК сбило женщину: пострадала — мать мобилизованного (ВИДЕО)

Во Львове представители ТЦК наехали на мать только что мобилизованного, у нее вероятно перелом ног

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Телеграмм-канал БАЙРАКТАРЬ NEWS .

Что произошло

Инцидент произошел на улице Пороховой. По предварительной информации очевидцев, пострадавшая является матерью мужчины, которого в этот момент пытались мобилизовать или задержать работники ТЦК.

Конфликт возник при выезде автомобиля с территории двора.

Попытка остановить авто

По словам свидетелей, женщина пыталась помешать выезду транспортного средства и закрыть ворота.

Однако водитель не остановился и продолжил движение. В результате женщина очутилась под колесами автомобиля.

Предварительно сообщается о возможных серьезных травмах, в том числе переломах ног.

Реакция служб

На место происшествия вызвали медиков, а также следственно-оперативную группу полиции.

Правоохранители начали фиксацию обстоятельств инцидента и опрос свидетелей.

Что известно сейчас

В настоящее время идет сбор доказательств, в частности анализ видеозаписей с места происшествия.

Официальных комментариев о состоянии пострадавшей пока нет.

Что должны установить следователи

Следственно-оперативная группа должна определить степень тяжести травмы женщины и выяснить, были ли нарушения со стороны водителя.

Также проверяется, содержат ли действия участников происшествия признаки уголовного правонарушения.

Львовский областной ТЦК и СП подтверждает ДТП с участием женщины, мамы мобилизованной, правда, работники ТЦК называют потерпевшую его женой:

"В связи с общественным резонансом и последующими попытками информационных манипуляций вокруг видео, на котором зафиксировано препятствование мобилизационным мероприятиям со стороны женщины, Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки информирует общественность и медиа: Сегодня во Львове, на улице Порохова, военнослужащие одного из районных ТЦК и СП города совместно с представителями полиции осуществляли меры по оповещению военнообязанных граждан. Около 12:30 один из мужчин отказался предъявить документы и начал сопротивляться. Впоследствии была установлена причина такого поведения – гражданин находился в розыске как нарушитель военного учета. При попытке проверки его военно-учетных документов на месте происшествия появилась его супруга, спровоцировавшая конфликт. Впоследствии она пыталась закрыть ворота двора, чтобы воспрепятствовать выезду служебного автомобиля. Видео, распространенное в социальных сетях, подтверждает, что дорожно-транспортное происшествие с участием женщины и служебного автомобиля произошло по вине пешехода. Окончательную правовую оценку действиям всех участников инцидента представят правоохранительные органы. Нарушитель военного учета был доставлен в помещение ТЦК и СП. В настоящее время он проходит военно-врачебную комиссию, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем исполнении им обязанностей гражданина", – говорится в официальном комментарии.

