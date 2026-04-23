Во Львове авто ТЦК сбило женщину: пострадала — мать мобилизованного (ВИДЕО)

Проніна Анна
Во Львове произошел резонансный инцидент с участием представителей территориального центра комплектования. В результате конфликта во дворе жилого дома под колесами автомобиля оказалась женщина.
Во Львове представители ТЦК наехали на мать только что мобилизованного, у нее вероятно перелом ног
Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Телеграмм-канал БАЙРАКТАРЬ NEWS .
Инцидент произошел на улице Пороховой. По предварительной информации очевидцев, пострадавшая является матерью мужчины, которого в этот момент пытались мобилизовать или задержать работники ТЦК.
Конфликт возник при выезде автомобиля с территории двора.
По словам свидетелей, женщина пыталась помешать выезду транспортного средства и закрыть ворота.
Однако водитель не остановился и продолжил движение. В результате женщина очутилась под колесами автомобиля.
Предварительно сообщается о возможных серьезных травмах, в том числе переломах ног.
На место происшествия вызвали медиков, а также следственно-оперативную группу полиции.
Правоохранители начали фиксацию обстоятельств инцидента и опрос свидетелей.
В настоящее время идет сбор доказательств, в частности анализ видеозаписей с места происшествия.
Официальных комментариев о состоянии пострадавшей пока нет.
Следственно-оперативная группа должна определить степень тяжести травмы женщины и выяснить, были ли нарушения со стороны водителя.
Также проверяется, содержат ли действия участников происшествия признаки уголовного правонарушения.
Львовский областной ТЦК и СП подтверждает ДТП с участием женщины, мамы мобилизованной, правда, работники ТЦК называют потерпевшую его женой:
