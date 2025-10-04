У Грузії протестувальники пішли на штурм президентського палацу: що відбувається

У суботу, 4 жовтня, під час масових протестів проти фальсифікації місцевих виборів у Грузії демонстранти пішли на штурм президентського палацу у Тбілісі.

Люди вийшли на вулиці столиці, звинувачуючи владу у фальшуванні місцевих виборів. Демонстранти називають голосування "фарсом" та навіть "російською спецоперацією".

Група чоловіків зламала огорожу навколо президентського палацу та напала на кількох представників варти, які перебували у дворі.

Незабаром із будівлі резиденції з'явилися спецназівці та сотні патрульних поліцейських. Проти демонстрантів вони застосували перцевий газ, відбуваються затримання.

Штурму резиденції президента Грузії передувало звернення члена Єдиного національного руху Муртаза Зоделава.

"Я прошу всіх [рушити] у бік парку Бараташвілі, чоловіча сила тільки. Ми збираємось там і починаємо діяти, щоб народ Грузії повернув собі владні центри… Тбілісі, Грузія, виходьте! Чоловіча сила. Ми зберемося за садом Бараташвілі та візьмемо ключі від палацу президента", — звернувся він до протестувальників.

Зоделава звернувся також до родичів силовиків, закликавши їх забрати охоронців резиденції та вберегти від народного гніву.

"Вони також грузини, у них має бути можливість повернутися додому до родин. Тому що 13 років у грузинського народу такого шансу не було", – заявив грузинський опозиційний політик.

Варто зазначити, що раніше прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе закликав не вчиняти протизаконних дій 4 жовтня – у день проведення місцевих виборів, на який опозиція оголосила протести.

Кобахідзе зазначив, що громадяни мають право на мирні збори, але у разі насильства або порушення закону будуть вжиті жорсткі заходи у відповідь.



