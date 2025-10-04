В Грузии протестующие пошли на штурм президентского дворца: что происходит

В субботу, 4 октября, во время массовых протестов против фальсификации местных выборов в Грузии демонстранты пошли на штурм президентского дворца в Тбилиси.

Протесты в Грузии. Фото: из открытых источников

Люди вышли на улицы столицы, обвиняя власть в фальсификации местных выборов. Демонстранты называют голосование "фарсом" и даже "российской спецоперацией".

Группа мужчин сломала ограждение вокруг президентского дворца и напала на нескольких представителей стражи, которые находились во дворе.

Вскоре из здания резиденции появились спецназовцы и сотни патрульных полицейских. Против демонстрантов они применили перцовый газ, происходят задержания.

Штурму резиденции президента Грузии предшествовало обращение члена "Единого национального движения" Муртаза Зоделава.

"Я прошу всех [двинуться] в сторону парка Бараташвили, мужская сила только. Мы собираемся там и начинаем действовать, чтобы народ Грузии вернул себе властные центры… Тбилиси, Грузия, выходите! Мужская сила. Мы соберемся за садом Бараташвили и возьмем ключи от дворца президента", — обратился он к протестующим.

Зоделава обратился также к родственникам силовиков, призвав их забрать охранников резиденции и уберечь "от народного гнева".

"Они тоже грузины, у них должна быть возможность вернуться домой к семьям. Потому что 13 лет у грузинского народа такого шанса не было", — заявил грузинский оппозиционный политик.

Стоит отметить, ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе призвал не совершать противозаконных действий 4 октября – в день проведения местных выборов, на который оппозиция объявила протесты.

Кобахидзе отметил, что граждане имеют право на мирные собрания, но в случае насилия или нарушения закона будут приняты жесткие ответные меры.



