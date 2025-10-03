Рубрики
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе призвал не совершать противозаконных действий 4 октября – в день проведения местных выборов, на который оппозиция объявила протесты.
Протесты в Грузии. Фото: из открытых источников
Кобахидзе отметил, что граждане имеют право на мирные собрания, но в случае насилия или нарушения закона будут приняты жесткие ответные меры.
Он напомнил, что те, кто принимал "участие в насилии" в прошлом, уже были привлечены к ответственности. При этом он ничего не сказал о насилии со стороны сотрудников спецназа против мирных протестующих.
Стоит отметить, 4 октября – день муниципальных выборов в Грузии, от участия в которых отказались большинство оппозиционных партий. Одновременно на этот день запланированы масштабные демонстрации в Тбилиси – с целью "мирного свержения" власти.
В протесте ожидается участие десятков тысяч человек. К акции намерены присоединиться оппозиционные коалиции "За перемены", "Единое национальное движение", "Горчи – Больше свободы", „Федералисты", движение "Проспект Руставели" Пааты Бурчуладзе и ряд общественных инициатив.
В официальном заявлении МИД Украины говорится, что кадры разрушенных украинских городов, использованных властями Грузии, показывают очередное ползание перед Москвой.