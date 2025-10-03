logo

Общество события
commentss НОВОСТИ Все новости

Методы Кремля в действии: чем власти Грузии пригрозили оппозиции накануне протестов

Премьер Грузии пригрозил "жестким ответом" оппозиции за нарушение правопорядка

3 октября 2025, 13:15
Кравцев Сергей

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе призвал не совершать противозаконных действий 4 октября – в день проведения местных выборов, на который оппозиция объявила протесты.

Методы Кремля в действии: чем власти Грузии пригрозили оппозиции накануне протестов

Протесты в Грузии. Фото: из открытых источников

Кобахидзе отметил, что граждане имеют право на мирные собрания, но в случае насилия или нарушения закона будут приняты жесткие ответные меры.

Он напомнил, что те, кто принимал "участие в насилии" в прошлом, уже были привлечены к ответственности. При этом он ничего не сказал о насилии со стороны сотрудников спецназа против мирных протестующих.

"Наказание достаточно суровое – от 2 до 4 лет лишения свободы. Поэтому я хотел бы напомнить всем, что если у кого-то дрогнет рука к противозаконным действиям, он получит очень жесткий ответ, поэтому мы должны по-дружески посоветовать всем не прибегать к насилию и не нарушать закон", – заявил Кобахидзе.

Стоит отметить, 4 октября – день муниципальных выборов в Грузии, от участия в которых отказались большинство оппозиционных партий. Одновременно на этот день запланированы масштабные демонстрации в Тбилиси – с целью "мирного свержения" власти.

В протесте ожидается участие десятков тысяч человек. К акции намерены присоединиться оппозиционные коалиции "За перемены", "Единое национальное движение", "Горчи – Больше свободы", „Федералисты", движение "Проспект Руставели" Пааты Бурчуладзе и ряд общественных инициатив.

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на новый предвыборный ролик руководящей партии Грузии "Грузинская мечта", в котором использованы кадры разрушенных украинских городов. Украинская сторона назвала такие действия "циничными" и презирающими память жертв российской агрессии.

В официальном заявлении МИД Украины говорится, что кадры разрушенных украинских городов, использованных властями Грузии, показывают очередное ползание перед Москвой.




Источник: https://sovanews.tv/2025/10/01/pokaznoe-spokojstvie-i-skrytaya-trevoga-chto-izvestno-o-revolyuczii-4-oktyabrya-v-gruzii/
