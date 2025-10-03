logo_ukra

Методи Кремля у дії: чим влада Грузії пригрозила опозиції напередодні протестів
commentss НОВИНИ Всі новини

Методи Кремля у дії: чим влада Грузії пригрозила опозиції напередодні протестів

Прем'єр Грузії пригрозив "жорсткою відповіддю" опозиції за порушення правопорядку

3 жовтня 2025, 13:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе закликав не вчиняти протизаконні дії 4 жовтня – у день проведення місцевих виборів, на який опозиція оголосила протести.

Методи Кремля у дії: чим влада Грузії пригрозила опозиції напередодні протестів

Протести у Грузії. Фото: з відкритих джерел

Кобахідзе зазначив, що громадяни мають право на мирні збори, але у разі насильства або порушення закону будуть вжиті жорсткі заходи у відповідь.

Він нагадав, що ті, хто брав участь у насильстві в минулому, вже були притягнуті до відповідальності. При цьому він нічого не сказав про насильство з боку співробітників спецназу проти мирних протестувальників.

"Покарання досить суворе — від 2 до 4 років позбавлення волі. Тому я хотів би нагадати всім, що якщо у когось здригнеться рука до протизаконних дій, він отримає дуже жорстку відповідь, тому ми повинні по-дружньому порадити всім не вдаватися до насильства і не порушувати закон", — заявив Кобахідзе.

Варто зазначити, 4 жовтня – день муніципальних виборів у Грузії, від участі у яких відмовилася більшість опозиційних партій. Водночас на цей день заплановано масштабні демонстрації у Тбілісі – з метою "мирного повалення" влади.

У протесті очікується участь десятків тисяч людей. До акції мають намір приєднатися опозиційні коаліції "За зміни", "Єдиний національний рух", "Гірчі – Більше свободи", "Федералісти", рух "Проспект Руставелі" Паати Бурчуладзе та низка громадських ініціатив.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Міністерство закордонних справ України різко відреагувало на новий передвиборчий ролик керівної партії Грузії "Грузинська мрія", в якому використано кадри зруйнованих українських міст. Українська сторона назвала такі дії "цинічними", які зневажають пам'ять жертв російської агресії.

В офіційній заяві МЗС України йдеться про те, що кадри зруйнованих українських міст, використаних владою Грузії, показують чергове повзання перед Москвою.




Джерело: https://sovanews.tv/2025/10/01/pokaznoe-spokojstvie-i-skrytaya-trevoga-chto-izvestno-o-revolyuczii-4-oktyabrya-v-gruzii/
