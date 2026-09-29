У Генеральному штабі ЗСУ готують серйозні ротації: що задумав Драпатий

У Генеральному штабі Збройних Сил України стартував процес кадрового аудиту та перегляду посад. Ініціатором цих змін став новий Головнокомандувач Михайло Драпатий, чия команда прагне довірити управління військами людям із реальним досвідом бойових дій.

Михайло Драпатий. Фото з відкритих джерел

Про деталі масштабного переформатування журналістам "Української правди" на умовах анонімності розповів один із чинних офіцерів ГШ. За його словами, головна мета реформи — залишити в апараті командування тих фахівців, які довели свою спроможність ефективно керувати підрозділами в умовах сучасної війни.

"Це зовсім не означає, що військових без бойового бекграунду просто виставлять за двері, — зазначає джерело у відомстві, — їх ніхто не збирається автоматично звільняти з лав армії".

Співрозмовник пояснив, що частину штабних офіцерів планують перевести безпосередньо у бойові підрозділи. Натомість їхні крісла в ГШ мають зайняти ті командири, які володіють актуальним і свіжим досвідом безпосереднього ведення бойових дій на передовій.

Водночас такі радикальні кроки нового керівництва спричинили хвилю невдоволення серед частини штабного генералітету та полковників. Не всі виявилися готовими змінювати затишні кабінети на окопи.

"Рішення Головкома вже наштовхнулося на серйозний внутрішній супротив, — підкреслює інсайдер, додаючи, — окремі посадовці зараз активно шукають обхідні шляхи та залучають усі можливі зв'язки".

За словами військового, деякі офіцери намагаються задіяти "потрібні канали", щоб заблокувати власне переміщення на фронт, або ж пробують врегулювати це делікатне питання напряму через начальника Генерального штабу. Наразі команда Драпатого продовжує реалізацію свого плану, попри внутрішній саботаж.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в українському експертному та військовому середовищі дедалі частіше піднімають тему внутрішніх деструктивних явищ в оборонній сфері, які заважають ефективному управлінню військами під час тривалого протистояння. Одним із таких прихованих викликів стало упереджене ставлення до фахівців з огляду на їхній вік, що часто маскують під гаслами про "необхідність оновлення командного складу".