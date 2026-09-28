Ганна Маляр заявила про небезпеку в ЗСУ

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В українському експертному та військовому середовищі дедалі частіше піднімають тему внутрішніх деструктивних явищ в оборонній сфері, які заважають ефективному управлінню військами під час тривалого протистояння. Одним із таких прихованих викликів стало упереджене ставлення до фахівців з огляду на їхній вік, що часто маскують під гаслами про "необхідність оновлення командного складу".
Ганна Маляр. Фото з відкритих джерел
Колишня заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр оприлюднила тези з дослідження доктора військових наук Олега Семененка, закликавши суспільство до серйозних роздумів.
Дослідники наголошують, що між здоровим реформуванням кадрів та банальним усуненням старшого чи молодшого поколінь існує чітка межа. Коли критерієм кар'єрного зльоту стає рік народження або кумівство, страждає насамперед якість виконання бойових завдань.
Найбільшу тривогу у військових аналітиків викликає довгострокова перспектива розвитку Збройних Сил. Якщо армійський менеджмент не припинить практику витіснення професіоналів через вікові рамки, країна зіткнеться з інституційною кризою одразу після скасування воєнного стану. Найгостріше застереження автора дослідження зводиться до того, що після війни, коли мобілізовані фахівці залишать армію та повернуться до цивільного життя, ми ризикуємо отримати не оновлену систему, а абсолютно порожню.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що боротьба з радянським спадком в Україні часто ведеться методами самої ж "радянщини", що нівелює право людини на власну індивідуальність. На цьому наголосила ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму нещодавньому дописі.