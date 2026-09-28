Ганна Маляр заявила про небезпеку в ЗСУ

В українському експертному та військовому середовищі дедалі частіше піднімають тему внутрішніх деструктивних явищ в оборонній сфері, які заважають ефективному управлінню військами під час тривалого протистояння. Одним із таких прихованих викликів стало упереджене ставлення до фахівців з огляду на їхній вік, що часто маскують під гаслами про "необхідність оновлення командного складу".

Ганна Маляр. Фото з відкритих джерел

Колишня заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр оприлюднила тези з дослідження доктора військових наук Олега Семененка, закликавши суспільство до серйозних роздумів.

"Ейджизм в оборонному секторі – це той самий булінг, тільки не в шкільному класі, а у сфері, від якої безпосередньо залежить існування держави, — наводить аналітичні висновки науковця Ганна Маляр, акцентуючи увагу на неприпустимості дискримінації досвідчених офіцерів. Посилаючись на позицію автора, ексчиновниця додала: — Держава не має вибирати між молодістю й досвідом. Вона має вибирати між компетентністю й некомпетентністю, а це зовсім інша вісь координат. Ні молодість, ні вислуга самі по собі не є кваліфікацією".

Дослідники наголошують, що між здоровим реформуванням кадрів та банальним усуненням старшого чи молодшого поколінь існує чітка межа. Коли критерієм кар'єрного зльоту стає рік народження або кумівство, страждає насамперед якість виконання бойових завдань.

"Різниця між оновленням і ейджизмом проста: оновлення прибирає тих, хто не дає результату; ейджизм прибирає тих, хто народився надто рано чи надто пізно, — цитує Маляр найгостріші витяги із військової праці, де засуджуються кулуарні призначення через знайомства. Фахівці зазначають, що оцінювати офіцерів слід виключно за результатами: — Перший підхід робить систему сильнішою. Другий – просто змінює покоління носіїв тих самих вад, додаючи до них втрату пам’яті. Карʼєрна драбина – це не привілей старших, а страховка всього суспільства".

Найбільшу тривогу у військових аналітиків викликає довгострокова перспектива розвитку Збройних Сил. Якщо армійський менеджмент не припинить практику витіснення професіоналів через вікові рамки, країна зіткнеться з інституційною кризою одразу після скасування воєнного стану. Найгостріше застереження автора дослідження зводиться до того, що після війни, коли мобілізовані фахівці залишать армію та повернуться до цивільного життя, ми ризикуємо отримати не оновлену систему, а абсолютно порожню.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що боротьба з радянським спадком в Україні часто ведеться методами самої ж "радянщини", що нівелює право людини на власну індивідуальність. На цьому наголосила ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму нещодавньому дописі.