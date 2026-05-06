«Радянщина в боротьбі з радянщиною»: Ганна Маляр розкритикувала методи в Україні

Недилько Ксения
Боротьба з радянським спадком в Україні часто ведеться методами самої ж "радянщини", що нівелює право людини на власну індивідуальність. На цьому наголосила ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму нещодавньому дописі.
За словами Маляр, головною ознакою радянського мислення є спроба зрівняти всіх під одну лінійку, ігноруючи особисті якості та досягнення кожної людини. Вона зауважила, що сьогодні в суспільних дискусіях та гаслах часто звучать заклики до радикальних дій проти цілих груп людей, сформованих за певними ознаками.
Ганна Маляр підкреслила, що такий підхід фактично позбавляє українців права на самодостатність та персоналізацію, якщо вони потрапляють до певної соціальної верстви чи професійної категорії. Це, на її думку, є прямою копією методів управління СРСР, де держава намагалася стерти право особистості бути собою.
Експертка закликала відходити від практики масового таврування та "гребінця", оскільки справжня дерадянізація полягає насамперед у повазі до людини як до окремої особистості, а не частини визначеного прошарку.
