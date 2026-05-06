Головна Новини Суспільство події «Радянщина в боротьбі з радянщиною»: Ганна Маляр розкритикувала методи в Україні
«Радянщина в боротьбі з радянщиною»: Ганна Маляр розкритикувала методи в Україні

«Всіх під один гребінь»: Ганна Маляр пояснила, як таврування людей за категоріями нищить право на особистість

6 травня 2026, 18:08
Недилько Ксения

Боротьба з радянським спадком в Україні часто ведеться методами самої ж "радянщини", що нівелює право людини на власну індивідуальність. На цьому наголосила ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму нещодавньому дописі.

Ганна Маляр. Фото з відкритих джерел

За словами Маляр, головною ознакою радянського мислення є спроба зрівняти всіх під одну лінійку, ігноруючи особисті якості та досягнення кожної людини. Вона зауважила, що сьогодні в суспільних дискусіях та гаслах часто звучать заклики до радикальних дій проти цілих груп людей, сформованих за певними ознаками.

"Коли узагальнюють людей за віком, статтю, освітою, посадою, званням тощо і кажуть — всіх їх треба... бла, бла, бла — це і є радянщина", — переконана вона.

Ганна Маляр підкреслила, що такий підхід фактично позбавляє українців права на самодостатність та персоналізацію, якщо вони потрапляють до певної соціальної верстви чи професійної категорії. Це, на її думку, є прямою копією методів управління СРСР, де держава намагалася стерти право особистості бути собою.

"Саме так і робила радянська влада. Стирала право людини на індивідуальність. Таврувала людей їхньою соціальною, етнічною, віковою, класовою приналежністю", — резюмувала Маляр.

Експертка закликала відходити від практики масового таврування та "гребінця", оскільки справжня дерадянізація полягає насамперед у повазі до людини як до окремої особистості, а не частини визначеного прошарку.

Нагадаємо,портал "Коментарі" писав, що колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович заявляв про ситуацію з примусовою мобілізацією в Україні, яка за його словами дедалі більше нагадує "протистояння окупації", що ставить державу на межу незворотної кризи.



