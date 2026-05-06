«Катастрофа для держави»: Олексій Арестович розкритикував Офіс Президента

Ситуація з примусовою мобілізацією в Україні дедалі більше нагадує "протистояння окупації", що ставить державу на межу незворотної кризи. Про це у своєму блозі заявив колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович, коментуючи чергові конфлікти громадян із представниками територіальних центрів комплектування.

Олексій Арестович

На думку Арестовича, влада проігнорувала його ранні застереження про неприпустимість ситуації, коли українці починають відчувати страх перед військовою формою. Він стверджує, що відповідальність за "бусифікацію" згодом перекладуть виключно на виконавців на місцях.

"Не доводьте до того, щоб українці починали бояться людей в українській військовій формі — це катастрофа для держави", — нагадав він свою тезу, озвучену ще на початку повномасштабного вторгнення.

Експерт переконаний, що через системні помилки в управлінні процесами мобілізації значна частина суспільства вже змінила своє ставлення до правоохоронних органів та ТЦК. За його словами, спільні патрулі починають сприйматися вороже, що створює небезпечну дистанцію між народом та державними інституціями.

"За всіма ознаками, значна частина українців ВЖЕ сприймає спільні патрулі ТЦК та Нацполіції як патрулі чужих окупаційних сил", — наголошує Арестович.

На завершення він звинуватив профільних посадовців у недалекоглядності, зазначивши, що нинішні методи роботи ТЦК та політичне прикриття цих процесів ведуть країну у "вирву без вороття". Арестович підкреслив, що корупційна складова та страх перед передовою засліпили очі відповідальним особам, і закликав замислитися над наслідками, які чекають на країну в майбутньому.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпрі спалахнув гучний конфлікт за участю працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Жертвою інциденту став 39-річний ветеран війни, колишній боєць Третьої штурмової бригади, який має інвалідність.