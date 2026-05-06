«Катастрофа для держави»: Олексій Арестович розкритикував Офіс Президента

Недилько Ксения
Ситуація з примусовою мобілізацією в Україні дедалі більше нагадує "протистояння окупації", що ставить державу на межу незворотної кризи. Про це у своєму блозі заявив колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович, коментуючи чергові конфлікти громадян із представниками територіальних центрів комплектування.
Олексій Арестович
На думку Арестовича, влада проігнорувала його ранні застереження про неприпустимість ситуації, коли українці починають відчувати страх перед військовою формою. Він стверджує, що відповідальність за "бусифікацію" згодом перекладуть виключно на виконавців на місцях.
Експерт переконаний, що через системні помилки в управлінні процесами мобілізації значна частина суспільства вже змінила своє ставлення до правоохоронних органів та ТЦК. За його словами, спільні патрулі починають сприйматися вороже, що створює небезпечну дистанцію між народом та державними інституціями.
На завершення він звинуватив профільних посадовців у недалекоглядності, зазначивши, що нинішні методи роботи ТЦК та політичне прикриття цих процесів ведуть країну у "вирву без вороття". Арестович підкреслив, що корупційна складова та страх перед передовою засліпили очі відповідальним особам, і закликав замислитися над наслідками, які чекають на країну в майбутньому.
