«Катастрофа для государства»: Алексей Арестович подверг критике Офис Президента

Ситуация с принудительной мобилизацией в Украине все больше напоминает противостояние оккупации, что ставит государство на грань необратимого кризиса. Об этом в своем блоге заявил бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович, комментируя очередные конфликты граждан с представителями территориальных центров комплектования.

По мнению Арестовича, власти проигнорировали его ранние оговорки о недопустимости ситуации, когда украинцы начинают испытывать страх перед военной формой. Он утверждает, что ответственность за "бусификацию" впоследствии будет переведена исключительно на исполнителей на местах.

"Не доводите до того, чтобы украинцы начинали бояться людей в украинской военной форме – это катастрофа для государства", – напомнил он свой тезис, озвученный еще в начале полномасштабного вторжения.

Эксперт убежден, что из-за системных ошибок в управлении процессами мобилизации значительная часть общества уже изменила свое отношение к правоохранительным органам и ТЦК. По его словам, совместные патрули начинают восприниматься враждебно, что создает опасную дистанцию между народом и государственными институтами.

"По всем признакам, значительная часть украинцев УЖЕ воспринимает общие патрули ТЦК и Нацполиции как патрули чужих оккупационных сил", — отмечает Арестович.

В завершение он обвинил профильных должностных лиц в недальновидности, отметив, что нынешние методы работы ТЦК и политическое прикрытие этих процессов ведут страну в воронку без возврата. Арестович подчеркнул, что коррупционная составляющая и страх перед передовой ослепили глаза ответственным лицам, и призвал задуматься о последствиях, ожидающих страну в будущем.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Днепре разразился громкий конфликт с участием работников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Жертвой инцидента стал 39-летний ветеран войны, бывший боец Третьей штурмовой бригады, обладающий инвалидностью.