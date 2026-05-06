«Катастрофа для государства»: Алексей Арестович подверг критике Офис Президента

Недилько Ксения
Ситуация с принудительной мобилизацией в Украине все больше напоминает противостояние оккупации, что ставит государство на грань необратимого кризиса. Об этом в своем блоге заявил бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович, комментируя очередные конфликты граждан с представителями территориальных центров комплектования.
Алексей Арестович
По мнению Арестовича, власти проигнорировали его ранние оговорки о недопустимости ситуации, когда украинцы начинают испытывать страх перед военной формой. Он утверждает, что ответственность за "бусификацию" впоследствии будет переведена исключительно на исполнителей на местах.
Эксперт убежден, что из-за системных ошибок в управлении процессами мобилизации значительная часть общества уже изменила свое отношение к правоохранительным органам и ТЦК. По его словам, совместные патрули начинают восприниматься враждебно, что создает опасную дистанцию между народом и государственными институтами.
В завершение он обвинил профильных должностных лиц в недальновидности, отметив, что нынешние методы работы ТЦК и политическое прикрытие этих процессов ведут страну в воронку без возврата. Арестович подчеркнул, что коррупционная составляющая и страх перед передовой ослепили глаза ответственным лицам, и призвал задуматься о последствиях, ожидающих страну в будущем.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Днепре разразился громкий конфликт с участием работников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Жертвой инцидента стал 39-летний ветеран войны, бывший боец Третьей штурмовой бригады, обладающий инвалидностью.