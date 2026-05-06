«Советщина в борьбе с советщиной»: Анна Маляр раскритиковала методы в Украине

Недилько Ксения
Борьба с советским наследием в Украине часто ведется методами самой же "советчины", что нивелирует право человека на собственную индивидуальность. Об этом заявила экс-замминистра обороны Анна Маляр в своем недавнем сообщении.
Анна Маляр. Фото из открытых источников
По словам Маляра, главным признаком советского мышления является попытка уравнять всех под одну линейку, игнорируя личные качества и достижения каждого человека. Она отметила, что сегодня в общественных дискуссиях и лозунгах часто звучат призывы к радикальным действиям против целых групп людей, сформированных по определенным признакам.
Анна Маляр подчеркнула, что такой подход фактически лишает украинцев права на самодостаточность и персонализацию, если они попадают в определенный социальный слой или профессиональную категорию. Это, по ее мнению, прямой копией методов управления СССР, где государство пыталось стереть право личности быть собой.
Эксперт призвала отходить от практики массового клеймирования и "гребенки", поскольку настоящая десоветизация состоит прежде всего в уважении к человеку как к отдельной личности, а не части определенной прослойки.
