Главная Новости Общество события «Советщина в борьбе с советщиной»: Анна Маляр раскритиковала методы в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

«Советщина в борьбе с советщиной»: Анна Маляр раскритиковала методы в Украине

«Всех под одну гребенку»: Анна Маляр объяснила, как клеймение людей по категориям уничтожает право на личность

6 мая 2026, 18:08
Недилько Ксения

Борьба с советским наследием в Украине часто ведется методами самой же "советчины", что нивелирует право человека на собственную индивидуальность. Об этом заявила экс-замминистра обороны Анна Маляр в своем недавнем сообщении.

Анна Маляр. Фото из открытых источников

По словам Маляра, главным признаком советского мышления является попытка уравнять всех под одну линейку, игнорируя личные качества и достижения каждого человека. Она отметила, что сегодня в общественных дискуссиях и лозунгах часто звучат призывы к радикальным действиям против целых групп людей, сформированных по определенным признакам.

"Когда обобщают людей по возрасту, полу, образованию, должности, званию и тому подобное и говорят — всех их надо... бла, бла, бла — это и есть советщина", — убеждена она.

Анна Маляр подчеркнула, что такой подход фактически лишает украинцев права на самодостаточность и персонализацию, если они попадают в определенный социальный слой или профессиональную категорию. Это, по ее мнению, прямой копией методов управления СССР, где государство пыталось стереть право личности быть собой.

"Именно так и поступала советская власть. Стирало право человека на индивидуальность. Клеймила людей их социальной, этнической, возрастной, классовой принадлежностью", — резюмировала Маляр.

Эксперт призвала отходить от практики массового клеймирования и "гребенки", поскольку настоящая десоветизация состоит прежде всего в уважении к человеку как к отдельной личности, а не части определенной прослойки.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович заявлял о ситуации с принудительной мобилизацией в Украине, которая по его словам все больше напоминает "противостояние оккупации", ставящее государство на грань необратимого кризиса.



