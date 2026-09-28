Анна Маляр заявила об опасности в ВСУ

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Недилько Ксения
В украинской экспертной и военной среде все чаще поднимают тему внутренних деструктивных явлений в оборонной сфере, мешающих эффективному управлению войсками во время длительного противостояния. Одним из таких скрытых вызовов стало предвзятое отношение к специалистам, учитывая их возраст, которые часто маскируют под лозунгами о необходимости обновления командного состава.
Анна Маляр. Фото из открытых источников
Бывшая заместитель главы Минобороны Анна Маляр обнародовала тезисы из исследования доктора военных наук Олега Семененко, призвав общество к серьезным размышлениям.
Исследователи отмечают, что между здоровым реформированием кадров и банальным устранением старшего или младшего поколений существует четкая граница. Когда критерием карьерного взлета становится год рождения или кумовство, страдает, прежде всего, качество выполнения боевых задач.
Наибольшую тревогу у военных аналитиков вызывает долгосрочная перспектива развития Вооруженных сил. Если армейский менеджмент не прекратит практику вытеснения профессионалов из-за возрастных рамок, страна столкнется с институциональным кризисом сразу после отмены военного положения. Острая оговорка автора исследования сводится к тому, что после войны, когда мобилизованные специалисты покинут армию и вернутся в гражданскую жизнь, мы рискуем получить не обновленную систему, а абсолютно пустую.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что борьба с советским наследием в Украине часто ведется методами самого же "советства", что нивелирует право человека на собственную индивидуальность. Об этом заявила экс-замминистра обороны Анна Маляр в своем недавнем сообщении.