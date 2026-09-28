Анна Маляр заявила об опасности в ВСУ

В украинской экспертной и военной среде все чаще поднимают тему внутренних деструктивных явлений в оборонной сфере, мешающих эффективному управлению войсками во время длительного противостояния. Одним из таких скрытых вызовов стало предвзятое отношение к специалистам, учитывая их возраст, которые часто маскируют под лозунгами о необходимости обновления командного состава.

Анна Маляр. Фото из открытых источников

Бывшая заместитель главы Минобороны Анна Маляр обнародовала тезисы из исследования доктора военных наук Олега Семененко, призвав общество к серьезным размышлениям.

"Эйджизм в оборонном секторе – это тот же буллинг, только не в школьном классе, а в сфере, от которой напрямую зависит существование государства, — приводит аналитические выводы ученого Анна Маляр, акцентируя внимание на недопустимости дискриминации опытных офицеров. Ссылаясь на позицию автора, экс-чиновница добавила: — Государство не должно выбирать между молодостью и опытом. Оно должно выбирать между компетентностью и некомпетентностью, а это совсем другая ось координат. Ни молодость, ни выслуга сами по себе не квалификация".

Исследователи отмечают, что между здоровым реформированием кадров и банальным устранением старшего или младшего поколений существует четкая граница. Когда критерием карьерного взлета становится год рождения или кумовство, страдает, прежде всего, качество выполнения боевых задач.

"Разница между обновлением и эйджизмом проста: обновление убирает тех, кто не дает результата; эйджизм убирает тех, кто родился слишком рано или слишком поздно, — цитирует Маляр острейшие выдержки из военного труда, где осуждаются кулуарные назначения через знакомства. Специалисты отмечают, что оценивать офицеров следует по результатам: — Первый подход делает систему сильнее. Второй – просто меняет поколение носителей тех же недостатков, добавляя к ним потерю памяти. Карьерная лестница – это не привилегия старших, а страховка всего общества".

Наибольшую тревогу у военных аналитиков вызывает долгосрочная перспектива развития Вооруженных сил. Если армейский менеджмент не прекратит практику вытеснения профессионалов из-за возрастных рамок, страна столкнется с институциональным кризисом сразу после отмены военного положения. Острая оговорка автора исследования сводится к тому, что после войны, когда мобилизованные специалисты покинут армию и вернутся в гражданскую жизнь, мы рискуем получить не обновленную систему, а абсолютно пустую.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что борьба с советским наследием в Украине часто ведется методами самого же "советства", что нивелирует право человека на собственную индивидуальность. Об этом заявила экс-замминистра обороны Анна Маляр в своем недавнем сообщении.