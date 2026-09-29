В Генеральном штабе ВСУ готовят серьезные ротации: что задумал Драпатый

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины стартовал процесс кадрового аудита и пересмотра должностей. Инициатором этих изменений стал новый Главнокомандующий Михаил Драпатый, чья команда стремится доверить управление войсками людям с опытом боевых действий.

Михаил Драпатый. Фото из открытых источников

О деталях масштабного переформатирования журналистам "Украинской правды" на условиях анонимности рассказал один из действующих офицеров ГШ. По его словам, главная цель реформы – оставить в аппарате командования тех специалистов, которые доказали свою способность эффективно управлять подразделениями в условиях современной войны.

"Это вовсе не означает, что военных без боевого бекграунда просто выставят за дверь, — отмечает источник в ведомстве, — их никто не собирается автоматически увольнять из рядов армии".

Собеседник пояснил, что часть штабных офицеров планируется перевести непосредственно в боевые подразделения. Их кресла в ГШ должны занять те командиры, которые обладают актуальным и свежим опытом непосредственного ведения боевых действий на передовой.

В то же время такие радикальные шаги нового руководства повлекли за собой волну недовольства среди части штабного генералитета и полковников. Не все оказались готовы менять уютные кабинеты на окопы.

"Решение Главкома уже столкнулось с серьезным внутренним сопротивлением, — подчеркивает инсайдер, добавляя, — отдельные чиновники сейчас активно ищут обходные пути и привлекают все возможные связи".

По словам военного, некоторые офицеры пытаются задействовать "нужные каналы", чтобы заблокировать собственное перемещение на фронт, или пробуют урегулировать этот щекотливый вопрос напрямую через начальника Генерального штаба. Пока команда Драпатого продолжает реализацию своего плана, несмотря на внутренний саботаж.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в украинской экспертной и военной среде все чаще поднимают тему внутренних деструктивных явлений в оборонной сфере, мешающих эффективному управлению войсками во время длительного противостояния. Одним из таких скрытых вызовов стало предвзятое отношение к специалистам, учитывая их возраст, которые часто маскируют под лозунгами о "необходимости обновления командного состава".