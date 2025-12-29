У Флориді ми побачили «план Б»: що це означає для України

Наразі достеменно невідомо, про що саме говорили Зеленський і Трамп у Флориді. Відомо лише, що Україна не робила заяв про прийняття якихось мирних умов, і не факт, що це взагалі очікувалося учасниками зустрічі. Про це розповів нардеп, політичний аналітик Микола Княжицький.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Політик зазначив, за відсутності реальних результатів у мирному врегулюванні адміністрації США важливо показати своїм виборцям, що вони продовжують займатися переговорами, а інші учасники позитивно оцінюють роль США в цьому процесі. Тож учора у Флориді ми побачили своєрідний "план Б": Зеленський багаторазово повторював, що "все узгоджено на 95%", і ще більше дякував особисто Трампу, Віткоффу та іншим учасникам процесу.

"Очевидно, аналогічні заяви очікуються і від Путіна. Але оскільки можливості тиску на нього у американців обмежені, вони використовують найдешевший для себе інструмент – словесні заяви про те, як Путін нібито дуже хоче завершити війну. Політична мова – дешева мова, і американці демонструють у цьому справжній майстер-клас", – зазначив аналітик.

Він додає, у всьому іншому все виглядає як звичайний дипломатичний процес. Він може тривати роками, але під тиском іноді здатен прискорюватися. США зайняли позицію так званого активного посередника – учасника переговорів, який намагається по черзі тиснути на кожну зі сторін, щоб пришвидшити зближення позицій. За теорією переговорів, цей тиск може бути як негативним, так і стимулюючим. Санкції проти Лукойлу або згода на гарантії безпеки для України – усе з цієї ж логіки.

Нардеп прогнозує, що такі "гойдалки" триватимуть доволі довго – або до завершення війни, або до моменту, коли американська соціологія дозволить адміністрації США відмовитися від цього процесу і остаточно вийти з нього.

"Ситуативно Америка опинилася на боці України, і наразі немає сили, яка могла б це змінити. Тому найближчим часом США продовжуватимуть представляти інтереси України в переговорах з Росією, паралельно постачаючи нам зброю, розвідувальну інформацію та іншу критично важливу підтримку", – зазначив Микола Княжицький.

