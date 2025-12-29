Во Флориде мы увидели план Б: что это значит для Украины

Пока точно неизвестно, о чем именно говорили Зеленский и Трамп во Флориде. Известно лишь, что Украина не делала заявлений о принятии каких-либо мирных условий, и не факт, что это вообще ожидалось участниками встречи. Об этом рассказал нардеп, политический аналитик Николай Княжицкий.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Политик отметил, что при отсутствии реальных результатов в мирном урегулировании администрации США важно показать своим избирателям, что они продолжают заниматься переговорами, а другие участники положительно оценивают роль США в этом процессе. Поэтому вчера во Флориде мы увидели своеобразный "план Б": Зеленский многократно повторял, что "все согласовано на 95%", и еще больше благодарил лично Трампа, Виткоффа и других участников процесса.

"Очевидно, что аналогичные заявления ожидаются и от Путина. Но поскольку возможности давления на него у американцев ограничены, они используют самый дешевый для себя инструмент – словесные заявления о том, как Путин очень хочет завершить войну. Политический язык – дешевый язык, и американцы демонстрируют в этом настоящий мастер-класс", – отметил аналитик.

Он добавляет, что во всем остальном все выглядит как обычный дипломатический процесс. Он может длиться годами, но под давлением иногда способен ускоряться. США заняли позицию так называемого активного посредника – участника переговоров, пытающегося поочередно давить на каждую из сторон, чтобы ускорить сближение позиций. По теории переговоров, это давление может быть как отрицательным, так и стимулирующим. Санкции против ЛУКОЙЛа или согласие на гарантии безопасности для Украины – все по этой же логике.

Нардеп прогнозирует, что такие "качели" будут продолжаться долго – либо до окончания войны, либо до момента, когда американская социология позволит администрации США отказаться от этого процесса и окончательно выйти из него.

"Ситуативно Америка оказалась на стороне Украины, и нет силы, которая могла бы это изменить. Поэтому в ближайшее время США будут продолжать представлять интересы Украины в переговорах с Россией, параллельно снабжая нас оружием, разведывательной информацией и другой критически важной поддержкой", – отметил Николай Княжицкий.

