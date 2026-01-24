logo_ukra

Головна Новини Суспільство події У «Дії» поставили на паузу низку сервісів: які послуги не працюють
commentss НОВИНИ Всі новини

У «Дії» поставили на паузу низку сервісів: які послуги не працюють

У «Дії» недоступними будуть сервіси, які пов'язані з виплатами та допомогою

24 січня 2026, 00:44
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У застосунку "Дія" впродовж 24-25 січня не працюватимуть низка сервісів. Це зумовлено роботами з технічного оновлення.

У «Дії» поставили на паузу низку сервісів: які послуги не працюють

У застосунку «Дія» не працює низка послуг. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, недоступними будуть сервіси, які пов'язані з виплатами та допомогою. Про це йдеться на офіційному сайті застосунку.

У додатку "Дія" не працюватимуть:

Скасування довідки ВПО;

Опіка та піклування над дитиною: реєстрація кандидатом;

Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом;

Стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків;

Консультація з усиновлення дитини;

Усиновлення: реєстрація кандидатом, продовження кандидатства або зняття з обліку.

Тимчасово призупинять також надання таких послуг:

Базова соціальна допомога, 

Комплексна допомога для ВПО, 

Зміна адреси фактичного проживання ВПО, 

Скасування довідки ВПО, 

Довідка ВПО.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", народний депутат Олексій Гончаренко розкритикував роботу державних цифрових сервісів через неможливість оформити нові дитячі виплати онлайн. За його словами, попри старт програми у січні, батьки стикнулися з технічними перешкодами.

Гончаренко наголосив, що для отримання коштів необхідно звернутися до Пенсійного фонду або скористатися послугою "єМалятко" в застосунку "Дія". Проте останній варіант наразі недоступний.

Через збій у системі люди змушені звертатися до установ особисто. За словами нардепа, у результаті матері й батьки, які й так сидять без світла, води та опалення, ще й з маленькими дітьми на руках, змушені стояти в кілометрових чергах. Парламентар запевнив, що буде розбиратися в ситуації, аби відновити роботу важливого соціального сервісу.



Джерело: https://diia.gov.ua/news/sotsialni-posluhy-v-dii-tymchasovo-na-pauzi
