В "Дії" поставили на паузу ряд сервисов: какие услуги не работают

В приложении "Дія" в течение 24-25 января не будут работать ряд сервисов. Это обусловлено работами по техническому обновлению.

В приложении «Дія» не работает ряд услуг. Фото: из открытых источников

В частности, недоступны будут сервисы, связанные с выплатами и помощью. Об этом говорится на официальном сайте приложения.

В приложении "Дія" не будут работать:

Отмена справки ВПЛ;

Опека и попечительство над ребенком: регистрация кандидатом;

Приемные родители, родители-воспитатели: регистрация кандидатом;

Стать вторым родителем-воспитателем или приемным родителем;

Консультация по усыновлению ребенка;

Усыновление: регистрация кандидатом, продление кандидатства или снятие с учета.

Временно приостановят также предоставление следующих услуг:

Базовая социальная помощь,

Комплексная помощь для ВПЛ,

Изменение адреса фактического проживания ВПЛ,

Отмена справки ВПЛ,

Справка ВПЛ.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", народный депутат Алексей Гончаренко подверг критике работу государственных цифровых сервисов из-за невозможности оформить новые детские выплаты онлайн. По его словам, несмотря на старт программы в январе, родители столкнулись с техническими препятствиями.

Гончаренко отметил, что для получения средств необходимо обратиться в Пенсионный фонд или воспользоваться услугой "еМалятко" в приложении "Дія". Однако последний вариант пока недоступен.

Из-за сбоя в системе люди вынуждены обращаться в учреждения лично. По словам нардепа, в результате матери и отцы, и так сидящие без света, воды и отопления, еще и с маленькими детьми на руках, вынуждены стоять в километровых очередях. Парламентарий заверил, что будет разбираться в ситуации, чтобы возобновить работу важного социального сервиса.