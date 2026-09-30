«У більшості областей — заморозки»: синоптики попередили про різке нічне похолодання

Початок жовтня принесе в Україну класичну осінню погоду з суттєвими температурними контрастами між днем та ніччю. За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, у період з 1 по 3 жовтня на більшій частині території країни пануватиме суха погода, проте в окремих регіонах усе ж можливі невеликі опади.

Заморозки. Ілюстративне фото

Зокрема, у перший день місяця парасольки можуть знадобитися мешканцям півдня.

"1 жовтня на Приазов'ї та в Криму місцями короткочасний дощ", — зазначають у відомстві, додаючи, що на решті території країни в ці дні парасольки не знадобляться.

Головною особливістю перших днів жовтня стане різке нічне похолодання, яке принесе перші осінні заморозки на ґрунті. Синоптики попереджають, що нічна температура в країні коливатиметься в межах 1–8° тепла. Проте в багатьох областях нічне повітря охолоне значно сильніше.

"1 жовтня в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, 02-03 жовтня в більшості областей заморозки на поверхні грунту 0-3°", — попереджають в Укргідрометцентрі.

Водночас у денні години сонце ще радуватиме українців комфортним теплом. Попри холодні ночі, вдень повітря по країні прогріватиметься до цілком приємних показників. За даними метеорологів, "вдень в Україні 14-21° тепла", що дозволить насолодитися відносним теплом під час прогулянок.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Кабінет Міністрів України закликає місцеву владу та пересічних громадян тверезо оцінювати загрози майбутнього зимового періоду і завчасно вжити превентивних заходів задля порятунку найбільш вразливих верств населення. Можливі тривалі блекаути внаслідок російських ударів по енергосистемі здатні повністю паралізувати життєдіяльність багатоповерхових житлових масивів, перетворивши верхні поверхи на пастки без води, опалення та ліфтів.



