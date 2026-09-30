«В большинстве областей — заморозки»: синоптики предупредили о резком ночном похолодании

Начало октября принесет в Украину классическую осеннюю погоду с значительными температурными контрастами между днем и ночью. По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, в период с 1 по 3 октября на большей части территории страны будет царить сухая погода, однако в отдельных регионах все же возможны небольшие осадки.

Заморозки. Иллюстративное фото

В частности, в первый день месяца зонтики могут понадобиться южанам.

"1 октября на Приазовье и в Крыму местами кратковременный дождь", — отмечают в ведомстве, добавляя, что на остальной территории страны в эти дни зонтики не понадобятся.

Главной особенностью первых дней октября станет резкое ночное похолодание, которое принесет первые осенние заморозки на почве. Синоптики предупреждают, что ночная температура в стране будет колебаться от 1 до 8° тепла. Однако во многих областях ночной воздух остынет гораздо сильнее.

"1 октября в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской, 02-03 октября в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3°", — предупреждают в Укргидрометцентре.

В то же время, в дневные часы солнце еще будет радовать украинцев комфортным теплом. Несмотря на холодные ночи, днем воздух по стране будет прогреваться до приятных показателей. По данным метеорологов, "днем в Украине 14-21° тепла", что позволит насладиться относительным теплом во время прогулок.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Кабинет Министров Украины призывает местные власти и рядовых граждан трезво оценивать угрозы предстоящего зимнего периода и заблаговременно принять превентивные меры для спасения наиболее уязвимых слоев населения. Возможные длительные блекауты в результате российских ударов по энергосистеме способны полностью парализовать жизнедеятельность многоэтажных жилых массивов, превратив верхние этажи в ловушки без воды, отопления и лифтов.



